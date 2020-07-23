Trump, ABD'de artan Koronavirüs vakalarından protestoları sorumlu tuttu

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının genç nüfusta artış nedeninin ülkede George Floyd'un polisin boynuna diziyle bastırarak öldürmesi ardından başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar olduğunu söyledi.

Washington Post'ta yer alan habere göre, Trump Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği Koronavirüs brifinginde artan vakalarla ilgili konuştu. Trump burada, "Vakalardaki artış için birkaç neden var. Vakalar özellikle genç ABD'liler arasında çok iyi bildiğiniz gösterilerden sonra başladı. Gösteriler virüsü önlemeye dair ulusal çabalarda rahatlamayı tetikledi" dedi. Trump, vaka artmasındaki başka bir nedenin ise seyahatler olduğunu söyledi. Trump, gençlerin tatillerde bir araya gittiğini, bar gibi yerlere gittiğini söyledi.