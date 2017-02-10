Trump: ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımayı düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Tel Aviv'deki ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı 'ciddi şekilde' düşündüğünü söyledi.

İsrail'in Hayom gazetesine söyleşi veren ABD Başkanı Donald Trump, yasadışı Yahudi yerleşimleri ve ABD büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması hakkında konuştu.

Seçim kampanyası sürecinde de sık sık dile getirdiği 'ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınma vaadi' hakkında "Ciddi şekilde düşünüyorum" diyen Trump, plan üzerinde çalıştığını ve 'kolay bir karar olmadığını' söyledi.

'Yerleşim yerlerinin artması barış için iyi değil'

Trump ayrıca, Birleşmiş Milletler kararına rağmen İsrail'in hız verdiği yasa dışı yerleşim yerleri inşasının 'barış için iyi olmadığını' belirtti.

Bu, Trump'ın 20 Ocak'ya yemin ederek görevi devralmasının ardından bu konuyla ilgili yaptığı en doğrudan açıklama oldu.