Trump ABD başkanlığını Obama'dan devralıyor

ABD Başkanı Barack Obama, bu hafta görevini 45’inci başkan olmaya hazırlanan Donald Trump’a teslim edecek. Cuma günü başkent Washington’da yapılacak devir teslim törenine yaklaşık 1 milyon kişinin katılması beklenirken seremoni nedeniyle üst düzey güvenlik alarmı verilmiş durumda.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Trump’ın göreve başlayacağı bu haftayla ilgili öne çıkan bazı haberler şöyle:

28 bin kişi görev alacak

Washington’daki tören için 28 bin polis, güvenlik ve istihbarat elemanının görev alması bekleniyor. Keskin nişancı saldırısından patlayıcı yüklü araçla düzenlenebilecek olası eylemlere karşı birçok senaryoya yönelik hazırlık yapılıyor. ABD Kongresi’nin batı kanadında yapılacak törende siyasiler şeffaf, kurşuna dayanıklı zırhlı camın ardında yer alacak, çatılara keskin nişancı yerleştirilecek. FBI radyoaktif, kimyasal ya da biyolojik saldırılara karşı dedektörler yerleştiriyor.

Trump, demokrat vekile çattı

Rakip Demokrat partiden en az 18 vekil, yemin törenine katılmayacağını açıkladı. Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerinden olan insan hakları savunucu James Lewis, “Seçilmiş başkanı, meşru bir başkan olarak görmüyorum” diyerek törene katılmayacağını bildirdi. Trump, Twitter’dan, “Kongre üyesi John Lewis, seçim sonuçlarından şikayet edeceğine korkunç durumda olan (seçim) bölgesiyle daha fazla ilgilenmeli. Laf, laf; sonuç yok. Üzücü!” diye yazdı.

"Putin ile buluşacak" iddiası

İngiliz The Sunday Times gazetesi, Trump’ın ilk yurtdışı gezisinde yakın ilişki istediğini daha önce açıkladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceğini, muhtemel yerin de İzlanda olduğunu yazdı. Ancak Trump'ın Beyaz Saray Sözcüsü olması beklenen Sean Spicer, attığı tweet ile iddiayı yalanladı. Rusya ise henüz böyle bir hazırlığın olmadığını açıkladı.