Trump, ABD Başkanı olarak günlerini nerede geçirecek; Biden'ın yemin törenine katılacak mı?

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ABD'de kasım ayında yapılan seçimlerin sonuçlarını hâlâ kabul etmeyen Başkan Donald Trump'ın başkan olarak son gününde ne yapacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Birçok kişi Trump'ın Biden'ın seçimleri kazandığını kabul ettiğini gösterecek bir etkinliğe katılmaktan kaçınacağını düşünüyor. Bu sebeple Trump'ın 20 Ocak'ta yapılacak yemin törenine katılıp katılmayacağı bile bir soru işareti.

Trump'ın geçmişte kullandığı başkanlık uçaklarından birinin 19 Ocak'ta İskoçya'ya uçacağı ile ilgili haberler, ABD liderinin sivil hayata dönmeden önceki son gününde ne yapacağı ile ilgili tartışmaları daha da büyüttü.

Sunday Post, ABD ordusuna ait bir Boeing 757'nin ayın 19'unda Trump'ın Turnberry Golf Tatil Köyü'nün yakınında Pretswick Havalimanı'na ineceğini iddia etti. Kasım ayında bir ABD gözlem uçağı bir hafta boyunca Turnberry'de uçuş yapmıştı.

Post'a konuşan ismi paylaşılmayan bir kaynak, "Bu genelde Trump'ın bir yerde uzun süre kalacağının göstergesidir" dedi. Bu, Biden'ın başkanlık yeminin ederken Trump'ın İskoçya'da olacağı anlamına gelebilir.

Bir başka senaryoya göre de Trump, ABD lideri olarak son günlerini Florida'daki Mar-a-Lago özel kulübünde geçirecek.

Daha önce hiçbir ABD Başkanı, görev süresini ülke dışında tamamlamamıştı.