Trump, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı görevden almaya mı hazırlanıyor?

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Trump, Salı günü Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlediği basın toplantısında Trump'ın geleceği ile ilgili bir soruya "Bunu zaman gösterecek" yanıtını verdi.

Başkan Trump basın toplantısında, Sessions'ın Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ile ilgili soruşturmadan çekilmesinin, kendisini üzdüğü yönündeki haberleri de doğruladı. Trump ayrıca Sessions'ı, Amerikan istihbarat servislerinin yapıldığını iddia ettiği sızıntılar karşısında yeterince sert davranmamakla suçladı.

Washington'da Trump'ın Sessions'ı görevden almaya hazırlandığı konuşuluyor.

Sessions ise görevden ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey ve baş stratejisti Steve Bannon dahil birçok kişiyi görevden almışitı. Son olarak da, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sean Spicer istifa etti.

Peki Beyaz Saray'da neler yaşandı? Trump ile Sessions arasındaki geriliminin nedeni ne?

Göç karşıtı duruşuyla bilinen Jeff Sessions, ADB'de geçen yılki başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti'nin aday adayı olarak başkanlık yarışına giren Donald Trump'ın yanında duran ilk isimlerdendi.

Ancak Sessions'ın, Trump'ın seçim kampanyası sırasında Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak ile iki kez görüştüğü ortaya çıktı.

Amerikan Senatosu ile Temsilciler Meclisi'nin yanı sıra özel yetkili bir savcı da (Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun eski başkanlarından Robert Mueller), Rusya'nın ABD'deki son başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediği konusunda ayrı ayrı soruşturmalar yürütüyor.

"Başsavcı" statüsüne sahip Sessions ise baskılar sonrası Mart ayında Rusya ile ilgili soruşturmalardan çekildi.

Başkan Trump geçen hafta New York Times gazetesine verdiği mülakatta Sessions'ı Adalet Bakanı olarak atadığı için pişman olduğunu söyledi.

BBC Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher'ne göre Trump verdiği mesajlarla "Orta Çağ'da kullanılan işkence aletini andırır şekilde çivileri çakarak", Sessions'a siyasi baskı yapıyor.

Anthony Zurcher, "Trump belli ki atadığı Adalet Bakanı'nın Rusya soruşturmasını sonsuza dek sürecek bağımsız bir soruşturmaya dönüşmesine izin vermesinden dolayı mutsuz. Rusya soruşturması büyüdükçe de Trump giderek daha agresif tepkiler veriyor" diyor.

Zurcher, Adalet Bakanı'nı görevden almasının ise Trump'a pahalıya patlayabileceği görüşünde:

"Trump yönetimi tetikte. Sessions'ı görevden alırsa, artık kimse güvende olmayacaktır."

Amerikan Washington Post gazetesi de, Salı günkü analizinde Jeff Sessions'a yönelik halka açık eleştiri bombardımanının, Adalet Bakanı'nı destekleyen Cumhuriyetçileri harekete geçirdiğini yazdı.

Washington Post'a göre, Sessions'ın istifa etmeden önce 20 yıl hizmet verdiği ABD Senatosu'ndaki eski mesai arkadaşları dahil birçok Cumhuriyetçi, Trump'ın en sadık destekçilerine saldırmasından rahatsız.

Sessions, göç ve asayiş konularındaki duruşu nedeniyle, Cumhuriyetçi sağın temsilcileri için önemli bir müttefik olarak görülüyor.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyelerinden Tom Cole, "Kendine yakın kişileri sırtından bıçaklamanın iyi sonuç vereceğine inanmıyorum. Değişiklik yapmayı gerekli görüyorsan, yanına çağır, tartış ve değişikliği yap. Ama bu şekilde halkın önünde kırbaç cezası vermek sorunların çözümüne yardımcı olmaz" dedi.

Cumhuriyetçi Steve King da Sessions'ın görevden alınmasının Amerikalı muhafazakarlar için "hayal kırıklığı" olacağı kanısında.

Salı günü bazıları Demokrat çok sayıda senatör, Sessions'ın "bağlılık" ve "sadakat" gibi özelliklerini öven mesajlar paylaştı.

Demokratların ABD Senatosu'ndaki lideri Chuck Schumer, Sessions'ın Trump için kendini "ateşe atan ilk insanlardan" olduğunu hatırlattı. Schumer, Trump'ın yakın arkadaşıyla "alay etmesini" eleştirdi.

Başkan Trump'ın Sessions'ı görevden alması halinde onun yerine, eski New York Valisi Rudolph Giuliani ya da Texas Senatörü Ted Cruz'u atamayı düşündüğü konuşuluyor.

Trump'ın Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten eski FBI başkanlarından Robert Mueller'i görevden almayı değerlendireceği iddiaları ise Washington'da kaygıları daha da artırdı.

Mueller'i görevden almanın çok büyük bir hata olacağını söyleyen Cumhuriyetçi senatör Tom Cole, "(ABD Kongre Binası'nın bulunduğu) Capitol Hill'e el bombası atıp parçaların size gelmemesini bekliyorsanız, yanılıyorsunuz" dedi.