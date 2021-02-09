Trump'a yönelik azil sürecinde kritik gün; sürecin kalanı nasıl işleyecek?

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"Halkı isyana teşvikle suçlanan" 45. ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil sürecinde sürecin ilerleyip ilerlemeyeceğini bugün yapılan oylama belirleyecek.

Bugün duruşma sürecinde savcı olarak görev yapacak olan Temsilciler Meclisi üyeleri ile Trump'ın savunma ekibi eski bir başkanın Senato tarafından yargılanmasının anayasaya uygun olup olmadığını tartışacak.Bu müzakere en fazla dört saat sürecek.

Taraflar müzakere ettikten sonra Senato, Trump'ı yargılanasının uygun olup olmadığına dair bir oylama yapılacak. 100 kişilik Senato'da 50+1 evet oyu çıkması durumunda süreç devam edecek. Bu sayıya ulaşılmazsa süreç sona erecek. Senato'da 51'den fazla senatörün bu oylamada evet oyu vereceği konuşuluyor.

Sürecin ilerlemesi durumunda sözlü argümanlar başlayacak. Avukatlar ve savcı görevi yapan Temsilciler Meclisi üyelerinin argümanlarını sunmak için 2 güne yayılmış 16 saati olacak. Daha sonra senatörler taraflara sorularını sorduktan sonra görgü tanıkları ifade verecek ve ilgili dökümanlar sunulacak.

Savcılar ve savunma bu adımdan sonra kapanış argümanlarını yaparak karar sürecini başlatacak. Senato'da şu anda çoğunluk Demokratlarda bulunuyor, ancak iki partinin de 50'şer senatörü var. Eşitlik durumlarında Demokratlara çoğunluğu Senato Başkanı olarak da görev yapan Başkan Yardımcısı Kamala Harris sağlıyor. Ancak mevcut veya eski başkanın suçlu bulunması için salt çoğunluk yeterli değil, senatörlerin üçte ikisinin oyu gerekiyor. Bu sebeple Trump'ın suçlu bulunması için en az 17 Cumhuriyetçi'nin eski lidere karşı oy kullanması gerekiyor. Bu, düşük bir olasılık olarak görülüyor. Senato'nun üçte ikisi destek vermezse Trump aklanacak.

Eğer Trump suçlu bulunursa, gelecekte Trump'ın resmi görev almasını önlemek için de bir oylama yapılacak. Bu oylamada salt çoğunluğun evet oyu vermesi durumunda Trump bir daha resmi görev yapamayacak.