Trump'a yakınlığıyla bilinen Bolsonaro, ABD seçimlerinde usülsüzlük olduğunu iddia etti

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD seçiminde Joe Biden'ın kazandığı sonuçları tanımak için "bir süre daha bekleyeceğini" söyledi. Bolsonaro, Donald Trump'ın seçimde usülsüzlük iddialarını yineledi.

The Independent'ta yer alan habere göre, Trump'a yakınlığıyla bilinen Bolsonaro, ABD seçim sonuçlarını tanımak için bekleyeceğini söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bolsonaro, "Kaynaklarım o seçimde çok sayıda usülsüzlük olduğunu söylüyor. Kimse bununla ilgili konuşmuyor. Şu an birinin zaferinden bahsetmek mümkün mü bilmiyorum" dedi.

Biden'ın zaferini tanıyıp tanımayacağı sorusuna yanıt veren Bolsonaro, "Buna daha zaman var" dedi.