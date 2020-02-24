Trump'a yakın düşünce kuruluşu 'Anti-Greta'sını buldu: İklim değişikliği konusundaki paniğin abartı olduğunu düşünüyor

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ABD'de Donald Trump hükûmetine ve iklim inkarcılarının görüşüne yakın bir düşünce kuruluşu, 17 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in gençler üzerindeki etkisini yakalamak amacıyla benzer bir figür yaratmaya çalışıyor. ABD basını 19 yaşındaki Alman aktivist Naomi Seibt'e "anti-Greta" lakabını verdi.

The Washington Post'un aktardığına göre Seibt, "iklim değişikliği konusunda gereksiz panik yapıldığını" savunuyor ve iklim hassasiyetini "insanlara uygun olmayan bir ideoloji olarak nitelendiriyor. Seibt, Greta'nın ünlü "Buna nasıl cüret edersiniz" söylemini de kullanmaya başladı.

Arthur B. Robinson Center for Climate and Environmental Policy isimli düşünce kuruluşunun Direktörü James Taylor, "O serbest piyasa ve iklim konusunda gerçekçilik için mükemmel bir ses" dedi. Taylor, Birleşmiş Milletler'deki iklim konferansından sonra Seibt'i düşünce kuruluşunun reklam yüzü olarak işe aldı.

Seibt de tıpkı Greta Thunberg gibi Avrupalı ve sarı saçlara sahip.