Trump'a yakın Brezilya ve Meksika devlet başkanları, Biden'ın resmi zaferini kutladı

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ABD'de 4 Kasım seçiminden bu yana Joe Biden'ın zaferiyle ilgili açıklama yapmayan Meksika ve Brezilya Devlet Başkanları, Seçmenler Kurulu'nun oylarını vermesiyle Biden'ı kutladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Donald Trump'la yakın ilişkileriyle bilinen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, Seçmenler Kurulu'nun oylarını kullanıp Biden'ın 270 oyu geçmesiyle tebriklerini yayımladı.

Bolsonaro, Twitter hesabından "En iyi dileklerim ve ABD'nin özgürlükler ülkesi ve cesurların yuvası olmaya devam etmesi dileğiyle Başkan Joe Biden'ı kutluyorum" yazdı. Bolsonaro, yeni hükûmetle çalışmaya hazır olacağını söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, Biden'a iki sayfalık bir tebrik mektubu gönderdi. Öte yandan Obrador, 2018'de Meksika'daki seçimi kazandıktan sonra Trump'a yedi sayfalık bir mektup göndermişti.