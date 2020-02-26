"Trump'a sadık" bir üniversite öğrencisi, Beyaz Saray'a üst düzey yönetici olarak atandı

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Beyaz Saray'da üst düzey yöneticilik yapmak üzere bir son sınıf öğrencisi işe alındı.

23 yaşındaki James Bacon, Donald Trump'ın yeni Personel Şefi John McEntee'nin liderlik ettiği ABD Başkanlık Personel Ofisi'nde Faaliyetler Direktörü olarak görev yapacak.

Politico'nun aktardığına göre Bacon, başkent Washington DC'deki George Washington Üniversitesi'nde bir son sınıf öğrencisi.

Haber için bilgi veren kaynalardan biri, McEntee'nin Beyaz Saray'ı "Trump'a sadık kalacak isimlerle doldurmaya çalışacağını" söyledi.

Bacon'ın daha önce Ulaştırma Bakanlığı'nda çalıştığı ve 2016'da Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmak için yarışan Dr. Ben Carsaon'la çok yakın olduğu belirtildi.

23 yaşındaki üniversite öğrencisinin Trump'ın seçim kampanyasında McEntee için de çalıştığı, bu sebeple okula bir sene ara verdiği belirtildi.