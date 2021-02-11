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Dünya

Trump'a 'Georgia'da seçim sonuçlarını değiştirme teşebbüsü' soruşturması

11 Şubat 2021 00:00

ABD'nin Georgia eyaletinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarını değiştirme teşebbüsü ile ilgili soruşturma açıldı.

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