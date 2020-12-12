Trump'a bir darbe de Yüksek Mahkeme'den: Biden'ın seçim zaferini geri çevirmeyi hedefleyen dava reddedildi

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ABD'de Yüksek Mahkeme, Texas eyaletinin açtığı başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden'ın zaferinin geri çevrilmesini hedefleyen davayı oy birliğiyle reddetti.

ABD'nin en yüksek yetkili mahkemesi açıkladığı kısa, bir sayfalık kararla 9 hakimin de Georgia, Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletindeki oy sayımının iptal edilmesi için yapılan başvuruyu kabul etmediği belirtildi. Trump, seçimin kaderini belirlemekte kilit rol oynayan bu salıncak eyaletlerin tümünü kaybetmişti.

Texas başsavcısı Ken Paxton tarafından açılan dava 4 salıncak eyaletteki seçim sonuçlarının geçersiz kılınmasını, bu doğrultuda da usulsüzlüklerin incelenebilmesi için seçim sertifikasyonu son tarihinin uzatılmasını talep ediyordu.

Davaya Trump, 17 eyalet ve 126 Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi destek vermişti.

Birçok medya kuruluşu, davanın reddedilmesini "Trump'ın seçimleri çevirmek için son umudu da kayboldu" şeklinde değerlendirdi.