Trump’a beklemediği yerden soruldu: Yalanlarınızdan pişman mısınız?

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısı sırasında beklemediği bir soruyla karşılaştı. Muhabir S.V. Dáte, Trump'a "ABD halkına söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız?" diye sorunca Trump hızlı bir şekilde başka bir muhabire söz verdi.

Gazeteci Aaron Rupar'ın Twitter'da paylaştığı görüntülerde, Trump'ın dün gerçekleştirdiği basın toplantısında söz alan S.V. Dáte, ABD Başkanı'na "3 buçuk yılın sonunda ABD halkına söylediğiniz bütün yalanlardan pişmanlık duyuyorum musunuz?" diye sordu. Sorunun ne ile ilgili olduğunu ve kimin yalanlarından bahsedildiğini tekrarlatan Trump, soruyu tam olarak duyduktan sonra hızlıca başka bir muhabire söz verdi.

The Guardian'a konuşan Date, soruyu sorduğunu çünkü ilk kez böyle bir şansı olduğunu söyledi. Date, "Bilmiyorum neden beni seçti, çünkü bu soruyu daha önce de sormaya çalıştım ancak ortasında kesti. Sanırım beni tanımadı. Biliyorsunuz, genelde sorularını istediği belli bir grubu var" dedi.

Washington Post gazetesi Temmuz ayında yaptığı bir derlemede Trump'ın başkanlığından bu yana 20 bin 'yanlış ya da yanlış yönlendiren' iddiası olduğunu yazmıştı.