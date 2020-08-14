T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump’a beklemediği yerden soruldu: Yalanlarınızdan pişman mısınız?

Gazeteci S.V. Dáte, daha önce de bu soruyu sormaya çalıştığı, sözünün kesildiğini söyledi

14 Ağustos 2020 09:41

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısı sırasında beklemediği bir soruyla karşılaştı. Muhabir S.V. Dáte, Trump'a "ABD halkına söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız?" diye sorunca Trump hızlı bir şekilde başka bir muhabire söz verdi. 

Gazeteci Aaron Rupar'ın Twitter'da paylaştığı görüntülerde, Trump'ın dün gerçekleştirdiği basın toplantısında söz alan S.V. Dáte, ABD Başkanı'na "3 buçuk yılın sonunda ABD halkına söylediğiniz bütün yalanlardan pişmanlık duyuyorum musunuz?" diye sordu. Sorunun ne ile ilgili olduğunu ve kimin yalanlarından bahsedildiğini tekrarlatan Trump, soruyu tam olarak duyduktan sonra hızlıca başka bir muhabire söz verdi. 

 

The Guardian'a konuşan Date, soruyu sorduğunu çünkü ilk kez böyle bir şansı olduğunu söyledi. Date, "Bilmiyorum neden beni seçti, çünkü bu soruyu daha önce de sormaya çalıştım ancak ortasında kesti. Sanırım beni tanımadı. Biliyorsunuz, genelde sorularını istediği belli bir grubu var" dedi.

Washington Post gazetesi Temmuz ayında yaptığı bir derlemede Trump'ın başkanlığından bu yana 20 bin 'yanlış ya da yanlış yönlendiren' iddiası olduğunu yazmıştı. 

ETİKETLER

gazetecidonald trumpbasın toplantısıtrumpabdyalanbaşkan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24