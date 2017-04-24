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Dünya
Deutsche Welle

Trump "soykırım" demedi

ABD Başkanı Donald Trump 1915 olayları için Barack Obama gibi "büyük felaket" ifadesini kullandı.

24 Nisan 2017 21:28

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonraki ilk 24 Nisan açıklamasını yaptı. Selefi Barack Obama gibi Trump da, 1915 olayları "büyük felaket" ifadesini kullandı, "soykırım” demedi.

Trump, 1915 olaylarının yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Ermenice büyük felaket anlamına gelen "meds yeghern" ifadesini kullanmayı tercih etti.

24 Nisan yaklaşırken ABD Temsilciler Meclisi'nden 80'i aşkın üye, Trump'a ortak mektup göndererek, Başkan'dan 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasını istemişti. Mektupta geçmişteki Cumhuriyetçi başkanlardan Ronald Reagan'ın 1981'de "soykırım" ifadesini kullandığı belirtilerek, Trump'tan da aynı yolu izlemesi talep edilmişti.

Ancak Washington'da Trump'ın da Demokrat selefi Barack Obama gibi "soykırım" demeyeceği görüşü hâkimdi. Trump'ın Mayıs ayı ortalarında Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi de yeni bir kriz çıkarmak istemeyeceği tahmin ediliyordu. Bu nedenle, Beyaz Saray'ın her sene 1915 olaylarının yıldönümü vesilesiyle yayımladığı açıklamada, son senelerde olduğu gibi bu yıl da 'soykırım' ifadesini kullanmaması bekleniyordu.

Obama da "meds yeghern" diyordu

Trump'tan önce iki dönem boyunca başkanlık yapan Obama, seçim kampanyasında 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyacağına dair söz vermesine karşın, görev başında farklı bir tutum izlemişti. Obama, başkanlık yaptığı yıllardaki 24 Nisan açıklamalarında "soykırım" sözü yerine, Ermenice "büyük felaket” anlamına gelen "meds yeghern” ifadesini kullanmıştı.

Trump'tan önceki son Cumhuriyetçi ABD Başkanı olan George W. Bush da "soykırım" dememişti. Bush da görev yaptığı iki dönemdeki açıklamalarında, "soykırım" yerine, "tarihin en büyük trajedilerinden biri" ya da "20'nci yüzyılın en korkunç trajedilerinden biri" gibi ifadeler kullanmayı tercih etmişti.

Erdoğan'dan Ermeni Patrikhanesi'ne mesaj

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nde bugün düzenlenen dini törene bir mesaj göndererek, "Yirminci yüzyılın başında yaşamını yitiren Osmanlı Ermenilerinin hatıralarını bir kez daha yâd ediyorum. Birinci Dünya Savaşı'nın sıkıntılı şartlarında hayatını kaybeden milyonlarca Osmanlı vatandaşına Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" ifadeleri kullandı.

Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan'a hitaben gönderdiği mesajda, "Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kendini ikinci sınıf hissetmesine tahammülümüz yoktur" dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/DHA/CÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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