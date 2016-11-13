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Dünya

Trump: 3 milyon göçmen sınır dışı edilecek!

"Meksika sınırına duvar örülecek"

13 Kasım 2016 23:34

ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump, 2-3 milyon göçmeni ülkeden göndereceklerini açıkladı.

Trump'ın, CBS kanalında bu gece tamamı yayınlanacak olan "60 Minutes" (60 Dakika) programındaki açıklamalarının bir kısmı yayımlandı.

Trump, ABD'de belgesiz olarak yaşayan 2-3 milyon göçmenin derhal sınır dışı edileceğini iade etti.

Trump, bu kişileri "suçlu" olarak tanımladı, aralarında "sabıka kaydı olanlar, uyuşturucu satıcıları, çete üyelerinin bulunduğu bu kişilerin sayılarının 2 hatta 3 milyonu bulduğunu" söyledi.

Trump, seçim kampanyasının kilit noktalarından birini oluşturan "Meksika sınırına duvar da ördürecek misiniz?" sorusuna ise "Evet" yanıtını verdi. Trump, bunun kısmen duvar, kısmen de çit olacağını sözlerine ekledi.

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