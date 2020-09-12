Trump 2020 kampanyası, yeni reklamında ABD liderinin aday gösterildiği Nobel Barış Ödülü'nü yanlış yazdı

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 seçim kampanyası yeni reklamında "Nobel Barış Ödülü" yazarken yazım yanlışı yaptı.

Facebook'a verilen reklamda Trump'ın gülümseyen bir fotoğrafının altında "Başkan Donald Trump Noble Barış Ödülü'ne aday gösterildi" ifadeleri yer alıyor.

Aynı reklamda Donald Trump'ın "Orta Doğu'da barışı sağladığı" iddia ediliyor.

Norveçli muhafazakar politikacı Christian Tybring-Gjedde, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasındaki ilişkileri normalleştiren anlaşma nedeniyle Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini duyurdu. Siyasetçi, Trump'ın arabuluculuk yaptığı anlaşmayı "tarihi bir barış anlaşması" olarak nitelendirdi.

Trump, Nisan ayında attığı bir tweette Nobel yerine 'Noble' yazmış ve daha sonra paylaşımı silmişti.