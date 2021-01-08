Trump, 20 Ocak'ta yeni bir hükûmetin göreve başlayacağını kabullendi: "Artık dikkatimi sakin bir geçiş dönemine veriyorum"

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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılan seçimlerden bu yana her fırsatta inkar ederken, perşembe akşamı 20 Ocak'ta yeni bir hükûmetin göreve başlayacağını kabul etti.

Bu açıklamada Trump ilk kez seçimleri kaybettiğini ve 2 hafta sonra yeni bir başkanlık dönemine başlamayacağını kabul etti.

Trump, hâlâ kapatılmayan sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda, "20 Ocak'ta yeni bir hükûmet yemin edecek. Artık dikkatimi sakin, düzenli ve eksiksiz bir geçiş dönemine veriyorum" dedi.

ABD lideri, "iyileşme ve barışma zamanı geldi" diye konuştu.

Çarşamba günü Trump yanlısı binlerce protestocu, Biden'ın seçim zaferini resmileştirecek oturum gerçekleştirilirken Kongre binasının çevresini kuşatmıştı. Bir grup protestocu Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol Binası'nın içine girdi. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti. Kapitol'de güvenlik sağlandıktan sonra oturum devam etti ve Biden'ın zaferini resmileştiren Seçmenler Kurulu oyları sayıldı.

Kongre'deki şiddet olaylarına karışanların ABD'yi temsil etmediğini söyleyen Trump, yasaları çiğneyenlerin "bedelini ödeyeceğini" ifade etti.

Halka "Başkanınız olmak hayatımın en büyük onuruydu" diyen Trump daha sonra da seçmenlerine seslenerek, "Hayal kırıklığına uğradığınızı biliyorum, ancak şunu unutmayın; inanılmaz yolculuğumuz henüz şimdi başlıyor" dedi.

Dün, Trump'ın Ulaştırma ve Eğitim bakanları istifa etti.