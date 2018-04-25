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Trump, 1915 için 'Büyük felaket' ifadesini kullandı

ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için 'Büyük Felaket' ifadesini kullandı

25 Nisan 2018 00:40

ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için 'Büyük Felaket' ifadesini kullandı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün 20. Yüzyılın en kötü kitlesel zulümlerinden biri olan 'Meds Yeghern'de acı çekenleri anıyor ve onurlandırıyoruz. 1915'ten başlayarak bir buçuk milyon Ermeni, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında öldürülmüş, katledilmiş ya da ölüme yürütülmüştür. Masum hayatların kaybedildiği ve birçok insanın yaşadığı acıları anma konusunda ABD'deki ve dünyanın dört bir yanındaki Ermeni toplumuna katılıyorum" dedi.

ABD'de yaşayan Ermeni Diasporası'nı çatısı altında toplayan ABD Ulusal Ermeni Komitesi ise Trump'ın, 'önce Türkiye' politikası izlediğini ve 'soykırım' sözcüğünü anmaktan kaçındığını savundu.

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