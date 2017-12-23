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Dünya

Trump 1.5 trilyon dolarlık vergi indirim paketini imzaladı

İstanbul, 22 Aralık (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, toplam 1

23 Aralık 2017 00:21

İstanbul, 22 Aralık (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, toplam 1.5 trilyon dolarlık vergi indirimlerini içeren \"vergi paketini\" imzaladı.
Kongre\'den bu hafta geçen vergi paketi için Beyaz Saray Oval Ofis\'te düzenlenen imza töreninin ardından, resmi Twitter hesabında bir mesaj paylaşan Trump, \"Amerikalıların yüzde 95\'i, daha az, en azından aynı miktarlarda vergi ödeyecek (çoğunluğu çok daha az). Demokratların tek istediği vergileri artırmak\" dedi.
Kongre\'den hafta ortasında geçen ve ABD\'nin vergi sisteminde büyük değişiklikler içeren paket, \"Trump\'ın Beyaz Saray\'a taşyınmasından sonraki en büyük zaferi\" olarak nitelendiriliyor.

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