Trump 100. gün mitinginde medyaya yüklendi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki 100. günü için Pensilvanya eyaletinde yaptığı mitingde yine ülkedeki medya kuruluşları ve gazetecilere yüklendi.

Trump, "dünyadan haberi olmayan" gazetecilerin "sahte haberler" yaptıklarını söyleyerek kendisine yönelik eleştirileri reddederken, göreve geldiğinden bu yana tüm sözlerini sırayla yerine getirdiğini belirtti.

Bu dönemde hakkında haberler yapan gazetecilere ise "kocaman ve şişkin bir zayıf not" verdi.

Oval Ofis'teki 100. gününü dolduran Trump, bu döneminde yaptığı işlerle yüzde 40 memnuniyet oyu aldı. Bu, aynı dönem için şu ana kadar göreve gelen başkanlardan daha düşük bir oran.

Trump, Washington'da gerçekleşen Beyaz Saray Muhabirleri'nin geleneksel yemeğine gitmeyi reddederek, bir suikast girişiminde yaralanması sonrası 1981'de yemeğe katılamayan Ronald Reagan'dan bu yana bir ilke imza attı.

Harrisburg kentindeki mitinginde Donald Trump, destekçilerine Washington'dan kilometrelerce yol uzakta olmaktan duyduğu memnuniyetini aktardı.

Trump o saatlerde gerçekleşen basın yemeğinde, "koca bir grup Hollywood oyuncusu ve Washington medyasının kendilerini teselli ettiklerini" ve bunun "çok sıkıcı olacağını" söyledi.

Öte yandan, Washington'da biraraya gelen Beyaz Saray gazetecileri Trump'ın eleştirilerine karşı mesleklerini savunan açıklamalar yaptılar.

Reuters haber ajansının Beyaz Saray temsilcisi Jeff Mason, "Biz yalan haber değiliz" dedi.

Yemekte gazetecilere seslenen Mason, "bizim işimiz gerçekleri haber yapmak ve liderlerden hesap sorabilmek" diye konuştu.

Mason ayrıca, "Amerika halkının düşmanı ya da başarısız haber organları" oldukları iddialarını reddetti.

Trump destekçilerine seslenirken Oval Ofis'teki ilk 100 gününün "çok heyecan verici ve çok üretken" olduğunu da vurguladı.

Trump'a göre her günü şunları yapmakla geçti:

Görevi devraldığı eski başkan Barack Obama döneminin bir "karmaşayla" sonuçlandığını savunan Trump, "önüne gelecek büyük savaşlara hazır olduğunu ve her bir davayı kazanacaklarını "söyledi.

ABD ile Meksika arasına duvar örme vaadinden vazgeçtiği konuşulan Trump, "Duvarı öreceğiz dostlar, hiç kaygılanmayın" dedi.

Bu sözlerine rağmen Trump şu ana kadar ne duvarın inşasını başlatabildi, ne de Meksika'nın duvarın yapılması için gerekli ödemeyi yapmasını sağlayabildi.

Trump'ın mitingi öncesi, ABD'nin dört bir yanında onbinlerce protestocu iklim değişikliğiyle mücadele için yürüyüşler gerçekleştirdi.

Protestolar özellikle Paris iklim değişikliği anlaşmasından çıkmayı düşünen Trump yönetiminin ilgili politikalarına karşı, 100. gün kutlamalarının olduğu gün yapıldı.

Protestoları düzenleyen eylemciler, önümüzdeki yıl yapılacak dönem ortası seçimlerine, iklim değişikliği gündeminin sokulması amacında olduklarını belirttiler