Trump, 10 gün önce atadığı Scaramucci'yi görevden aldı

Beyaz Saray, 10 gün önce Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak atanan Anthony Scaramucci’nin yeni atanan Özel Kalem Müdürü John F. Kelly’nin kendi ekibini kurmasına imkan vermek üzere görevinden ayrıldığını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, “Anthony Scaramucci Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevinden ayrılacak. Scaramucci Özel Kalem Müdürü John F. Kelly'ye yeni bir başlangıç ve kendi ekibini kurma imkanı vermenin en iyisi olduğunu hissetti. Biz de onun hakkında en iyisini diliyoruz.” denildi.

Amerikan medyasının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Scaramucci’nin Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü’ne atanan John F. Kelly’nin isteği üzerine görevden ayrıldığı belirtiliyor.

Scaramucci, Beyaz Saray eski İletişim Direktörü ve Basın Sözcüsü Sean Spicer’in yerine atanmıştı. Söz konusu atamanın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Reince Priebus’un da görevden ayrılmasına yol açtığı iddia ediliyordu.

Scaramucci’nin Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü’nü dinlemeyeceği sadece başkana hesap vereceği yönünde çıkışlarının görevden alınmasına yol açtığı belirtiliyor.