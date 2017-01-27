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Dünya
Deutsche Welle

Trump - Nieto arasında "duvar" gerginliği

Meksika Devlet Başkanı Nieto, Meksika sınırına yapılması planlanan duvar tartışmaları nedeniyle gelecek hafta Washington'a yapacağı ziyareti iptal etti. Trump ise "Nieto ile görüşme verimsiz olurdu” diye konuştu.

27 Ocak 2017 01:36

Meksika ile ABD arasındaki duvar krizi tırmanıyor. Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD Başkanı Donald Trump ile gelecek hafta Washington’da yapacağı görüşmeyi, ABD-Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvar nedeniyle iptal etti. Nieto, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "ABD Başkanı ile gelecek Salı günü için planlan görüşmeye katılmayacağımıza ilişkin Beyaz Saray’ı bilgilendirdik" ifadelerine yer verdi.

Meksika Devlet Başkanı’nın Washington gezisini iptal ettiğini açıklamasının ardından Trump da bir açıklamada bulundu. ABD Başkanı, Philadelphia’da Cumhuriyetçi Kongre üyelerle ile bir araya geldiği toplantıda “Meksika Devlet Başkanı ve ben gelecek hafta için planlanan görüşmeyi iptal etme kararı aldık” diye konuştu. Trump, “Eğer Meksika ABD’nin girişimini “saygı ile” karşılamıyorsa Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile yapılacak bir görüşme verimsiz olurdu” diye konuştu. Meksika'nın duvarın parasını ödeyeceğini yineleyen Trump, “Ama Meksika ısrarla ödemeyeceğini iddia ediyor” dedi.

Trump'ın Twitter mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, 3 bin 200 kilometrelik Meksika sınırına inşa edilmesi düşünülen tartışmalı projeye bir an önce başlanmasına onay veren kararnameyi, çarşamba günü imzalamıştı. Trump’ın kararnameyi imzalaması üzerine bir açıklama yapan Nieto, Meksika’nın asla böyle bir duvarın finansmanını üstlenmeyeceğini duyurmuştu. Trump, daha sonra Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Meksika eğer acilen gerekli duvarın parasını ödemeyecekse görüşmeyi iptal etmek daha iyi olur" diye belirtmişti.

ABD yönetimi proje ile yasadışı göç, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı ile terör eylemlerini engellemeyi gerekçe gösteriyor.

İki liderin 31 Ocak’ta Washington’da görüşmesi bekleniyordu.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp, BD/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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