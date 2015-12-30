Trum, seçim kampanyasına haftada iki milyon dolar harcayacak

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olma yarışını önde götüren işadamı Donald Trump reklam kampanyasına haftada iki milyon dolar harcayacağını söyledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Trump Iowa, New Hampshire ve Güney Carolina'daki seçimler öncesi "kayda değer" derecede reklam yapılacağını belirtti. Bu arada eski New York Valisi George Pataki başkan adaylığı yarışından çekildiğini duyurdu. Emlak zengini Trump daha önce seçim kampanyasının masraflarını kendisinin üstleneceğini ve lobilerin ya da güçlü şirketlerin bağışlarına mahkûm kalmayacağını söylemişti. Trump ayrıca şu ana dek kampanyasına çok az para harcamasına karşın yarışta önde gittiğini savundu.

CNN televizyonunda konuşan Trump "Haftada en az iki milyon dolar ya da çok daha fazlasını harcayacağım. Iowa, New Hampshire ve Güney Carolina'da büyük reklam kampanyasına girişeceğim ve kayda değer düzeyde olacak" dedi.

Tartışmalı sözler

Trump'ın seçim kampanyasına yaptığı tartışmalı açıklamalar damgasını vurdu.

Donald Trump, Demokrat Parti'nin başkan adaylığı yarışını önde götüren Hillary Clinton'ın 2008'de Barack Obama tarafından "schlong" edildiğini söylemişti. "Schlong" İbranice "penis" anlamına gelen kaba bir terim.

California'da radikalleşen bir çift tarafından düzenlenen saldırının ardından da Müslümanların ABD'ye girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

Hiçbir siyasi deneyimi olmayan milyarder işadamı Cumhuriyetçi seçmenler arasında ulusal çapta yapılan kamuoyu yoklamalarında önde gidiyor. Trump ayrıca başkan adaylığı yarışı açısından önemli eyaletlerde de önde gözüküyor.

ABD'de başkan adaylarını belirleyecek önseçimler Şubat'ta başkanlık seçimiyse Kasım ayında yapılacak.