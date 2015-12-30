T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trum, seçim kampanyasına haftada iki milyon dolar harcayacak

ABD'de ön seçimler Şubat'ta, başkanlık seçimi Kasım'da yapılacak

30 Aralık 2015 14:04

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olma yarışını önde götüren işadamı Donald Trump reklam kampanyasına haftada iki milyon dolar harcayacağını söyledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Trump Iowa, New Hampshire ve Güney Carolina'daki seçimler öncesi "kayda değer" derecede reklam yapılacağını belirtti. Bu arada eski New York Valisi George Pataki başkan adaylığı yarışından çekildiğini duyurdu. Emlak zengini Trump daha önce seçim kampanyasının masraflarını kendisinin üstleneceğini ve lobilerin ya da güçlü şirketlerin bağışlarına mahkûm kalmayacağını söylemişti. Trump ayrıca şu ana dek kampanyasına çok az para harcamasına karşın yarışta önde gittiğini savundu.

CNN televizyonunda konuşan Trump "Haftada en az iki milyon dolar ya da çok daha fazlasını harcayacağım. Iowa, New Hampshire ve Güney Carolina'da büyük reklam kampanyasına girişeceğim ve kayda değer düzeyde olacak" dedi.

 

Tartışmalı sözler

Trump'ın seçim kampanyasına yaptığı tartışmalı açıklamalar damgasını vurdu.

Donald Trump, Demokrat Parti'nin başkan adaylığı yarışını önde götüren Hillary Clinton'ın 2008'de Barack Obama tarafından "schlong" edildiğini söylemişti. "Schlong" İbranice "penis" anlamına gelen kaba bir terim.

California'da radikalleşen bir çift tarafından düzenlenen saldırının ardından da Müslümanların ABD'ye girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

Hiçbir siyasi deneyimi olmayan milyarder işadamı Cumhuriyetçi seçmenler arasında ulusal çapta yapılan kamuoyu yoklamalarında önde gidiyor. Trump ayrıca başkan adaylığı yarışı açısından önemli eyaletlerde de önde gözüküyor.

ABD'de başkan adaylarını belirleyecek önseçimler Şubat'ta başkanlık seçimiyse Kasım ayında yapılacak.

ETİKETLER

donald trumpreklam kampanyasıiki milyondolarne kadarharcayacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24