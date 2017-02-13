Trudeau'nun zorlu Washington ziyareti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau bugün Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Trudeau, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve geldiği günden bu yana Beyaz Saray’da kabul ettiği üçüncü yabancı lider olacak.

İki liderin görüşmesinde ABD ve Kanada arasındaki ticaret ilişkilerinin öncelikli konu olması bekleniyor. Financial Times gazetesi, Trudeau’nun pazartesi günü Washington’da Trump ile yapacağı görüşmede Kanada’nın, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması NAFTA’da yapılacak değişikliklerden muaf tutulmasını talep edeceğini savunuyor.

ABD’de yaklaşık 9 milyon istihdam alanının Kanada ile yapılan ticarete dayandığı tahmin ediliyor. Kanada, ihracatının dörtte üçünü ABD’ye yapıyor ve ABD’den yılda yaklaşık 267 milyar dolar değerinde mal ve hizmet satın alıyor. Yaklaşık 30 ABD eyaleti için Kanada en büyük pazarlardan biri.

Ancak Trump, ABD, Kanada ve Meksika arasındaki serbest mal ticaretini düzenleyen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması NAFTA’nın en büyük karşılarından biri. Trump, 1994 yılından bu yana uygulanan NAFTA’nın ABD ekonomisine zarar verdiğini savunuyor. Trump’ın bu anlaşmayı yeniden müzakere etmesi ya da feshetmesi bekleniyor.

Trudeau, geçen hafta yaptığı bir açıklamada sınırdaki milyonlarca iyi istihdam alanının serbest ticaret ve hizmete bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Göç politikasındaki görüş ayrılıkları

Trump ve Trudeau arasındaki diğer öncelikli konunun ise Trump’ın göç politikası olması bekleniyor. ABD’ye yaklaşık 9 bin kilometrelik sınırı bulunan Kanada, Trump’ın göç politikasından Meksika ile birlikte en çok etkilenebilecek ülkelerden biri.

Trump'ın bir süre önce bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan tartışmalı kararnameyi imzalamasının ardından Trudeau, "Kanada inancından bağımsız olarak savaş, terör ve zulümden kaçanlara kucak açmaya devam edecektir" diye konuşmuştu. "Çoğulculuk bizim zenginliğimiz" diyen Trudeau, daha sonra sosyal medya hesabından bir mülteci kadınla çekilmiş fotoğrafını paylaşmıştı.

Trudeau, Washington ziyaretinde Trump’ın güvenlik danışmanı Michael Flynn ile de görüşecek. Flynn, Trump görevi devralmadan önce aralık ayında Rus Büyükelçi ile Rusya’ya yönelik yaptırımları görüşmek ve daha sonra kamuoyuna yanlış açıklamalarda bulunmakla suçlanıyor.

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dpa/afp, BD/BÖ