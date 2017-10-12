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Dünya

Trudeau’dan Trump’a: Bombardier’e ek vergi koyarsanız Boeing alımlarını engelleriz

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Ekim (DHA) –Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump’a Bombardier uçaklarına uygulanan yüzde 300’lük ithalat vergisinin getirilirilmesi durumunda, Kanada Silahlı Kuvvetleri’nin Boeing'den uçak almalarını yasaklay

12 Ekim 2017 14:33

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Ekim (DHA) –Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump’a Bombardier uçaklarına uygulanan yüzde 300’lük ithalat vergisinin getirilirilmesi durumunda, Kanada Silahlı Kuvvetleri’nin Boeing\'den uçak almalarını yasaklayacağını söyledi.
Kanada Başbakanı Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’na (NAFTA) ilişkin görüştü ve Bombardier konusundaki tutumunu net bir şekilde dile getirdi. Trudeau, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, \"Başkana Ticaret Bakanlığı’nın Kanadalı uçak üreticisi Bombardier’e yönelik ek gümrük vergisi ve anti-damping vergileri getirme planı konusunda hararetle karşı çıktığımızı vurguladım\" dedi ve ekledi:
\"Boeing’in Kanada’daki onbinlerce havacılık sektörü çalışanını işsiz bırakma girişimleri pozitif baktığımız bir durum değil. Başkana bunun kesinlikle gelecekte Boeing’den yapılacak askeri alımları engelleyeceğinden bahsettim.\"
Boeing’in üreticisinin Kanada ve İngiltere’den ödenek almasından şikayet etmesinin ardından ABD Ticaret Bakanlığı iki hafta önce Bombardier’in C serisi jetlerinin yüzde 219’luk bir ithalat vergisine tabi olması gerektiğini söylemişti.
İngiltere Başbakanı Theresa May ise İngiltere’de de 4 bin çalışanı olan Bombardier’e böyle bir vergi getirilmesinin bir ticaret savaşını tetikleyebileceği ve İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Apache helikopter gibi alımları yapmayabileceği uyarısı yapmıştı. (Fotoğraflı) 

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