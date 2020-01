TRT'ye isyan: Kolektif futbol öldü mü, Ömer Üründül nerede?

Taraftar çıldırdı, Ömer Üründül istiyor!

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nı TRT ekranlarında izleyen Türk futbolseverler sosyal medyada Ömer Üründül 'isyanı' çıkardı.

Futbolseverlerin merakla beklediği 2014 Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Saat farkından dolayı Türkiye'de gece saatlerinde yayınlanan maçları izleyen Türk futbolseverler, Twitter'da duygularını dile getiriyor.

Dünyanın önde gelen futbol organizasyonlarını canlı yayınlayan TRT'ye bu yıl sosyal medyada ilginç bir tepki var. Yaptığı futbol yorumlarıyla çok konuşulan gazeteci Ömer Üründül'ün bu yıl TRT'nin yorumcu kadrosunda bulunmaması birçok futbolseverin dilinde. Twitter'da bu durumla ilgili yorum yazan futbolseverler, TRT'nin Ömer Üründül kararını ti'ye almayı ihmal etmediler.

İşte Ömer Üründül tweetlerinden bazıları:

-İzlediğim dünya kupaları arasında en kötü yayın. Koy oraya Ömer Üründül zevk alalım.

-Bu gole bi Ömer Üründül "oooooo"su yakışırdı

-Yanlız Van persie ne gol attı ama yalçın - ömer üründül ÖZLÜYORUZ SENİ ÖMER REYİZ :'(

-Lan Ömer Üründül'e o kadar sövdük diye mi bize bu rezalet spikerleri ve yorumcuları verdiniz lan!

-Ömer Üründül kesin bi "oooww!" çekmiştir.

-Taraftar çıldırdı Ömer Üründül'ü istiyor

-All we need is some ÖMER ÜRÜNDÜL.

-Kulaklarım Ömer Üründül ü arıyor... O derece...

-Ömer üründül olmayınca ayni tadi vermiyor

-İki gündür Ömer Üründül'ün sesini duymadık teşekkürler TRT umarım duymayız da...

-Ömer Üründül'ün sesini duymayınca konsantre olamıyorum be kardeşim getirin şu adamı.

-Ömer Üründül'ün eksikligini cok hissediyorum :( Kollektif futbol öldü mü

-Ömer Üründül ve Vuvuzelayı cok özledim.

-Ersin Düzen'den hiç hazetmiyorum. Ömer Üründül bundan iyi

-Milli takımızdan sonra dünya kupasında eksik olan tek şey ömer üründül eksikliği hissediliyor

-Ömer Üründül olmadan Dünya Kupasının tadı yok.

-Ömer Üründülsüz ilk Dünya Kupası