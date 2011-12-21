TRT'ye elektrik faturalarından para yağıyor

T24 - TRT'ye geçen yıl elektrik faturalarından ve bandrol gelirlerinden aktarılan toplam kaynak 1 milyar lirayı aştı. Toplam gelirleri içinde bandrol ve elektriğin payı yüzde 69’u bulan TRT’nin reklam geliri ise sadece yüzde 3.



Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Türkiye'nin ulusal kanalı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TRT) 'elektrik faturaları ve bandrol'den para yağıyor.



Kurumun 2010 faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre TRT, geçen yıl her elektrik faturasından kesilen yüzde 2'lik kaynaktan 547 milyon lira gelir elde etti. Televizyon ve radyo satışı sırasında bandrol geliri olarak TRT'ye aktarılan kaynak ise 465 milyon lirayı buldu.



Yani TRT, sadece geçen yıl 1 milyar liralık geliri bu iki kalemden elde etti.



Kurumun 2010 yılında elde ettiği ilan ve reklam geliri ise sadece 54 milyon lirada kaldı. Yılı 1 milyar lira gelirle kapatan TRT faaliyet dönemini 46 milyon lira gelir fazlası ile kapattı.



Enerji sektörü uzmanları, Türkiye'de 32 milyon dolayında elektrik abonesi bulunduğunu belirterek, "Bu aboneler, TRT'yi izlesin ya da izlemesin her ay elektrik üzerinden TRT'ye pay aktarıyor. Elektrik tüketimi ve elektrik birim fiyatı arttıkça, aktarılan pay da artıyor. Eektrikten gelen payın bu yıl 600 milyon lirayı aşması bekleniyor" diyor.

Kanalın 7 bin 700 çalışanı var



1 Mayıs 1964'te özel yasayla kurulan TRT'nin bugün 14 televizyon kanalı, 7 ulusal, 6 bölgesel, 2 uluslararası radyo kanalı bulunuyor. trt.world.com ve trt.net.tr sitelerine sahip. 35 dil ve lehçede yayın yapıyor. TeleVİZYON, F1 Racing ve TRT Çocuk dergileri bulunuyor. TRT'de, yaklaşık 6 bin 700'ü kadro karşılığı sözleşmeli ve bin kişisi de sözleşmeli olmak üzere, 7 bin 700 kişi çalışıyor.

İngilizlerin BBC’ye katkısı 866 milyon TL



Diğer devlet kanallarının aksine İngiliz devlet kanalı BBC'nin gelirlerinin önemli bir kısmı kamunun yanı sıra izleyicilerinin ödediği lisans ücretlerinden geliyor. 1922 yılında kurulan BBC'nin tüm dünyada 23 bin çalışanı bulunuyor. İzleyiciler, toplam 32 dilde yayın yapan BBC bünyesinde faaliyet gösteren bütün kanalları yıllık yaklaşık 430 TL ödeyerek izleyebiliyor. BBC'nin İngiltere'de ücretli yayın yapması eleştirilere konu olsa da, kanal yönetimi reklam gelirlerine ya da kamuya bağımlı olmamak adına bu ücretlendirmenin gerekli olduğu görüşünü savunuyor.

BBC’nin 23 bin çalışanı var



BBC'nin 2010 yılındaki gelir dağılımı şöyle:

10.2 milyar TL: Hanelerin ödediği lisans ücretlerinin geliri

2.6 milyar TL: Ticari gelirler

866 milyon TL: Kamunun sağladığı gelir

331 milyon TL: Yayın satışı gibi diğer kategorisindeki gelirler





Kanal D ve Star’ın reklam geliri toplam 746 milyon TL



TRT, tek başına vatandaşın cebinden 1 milyar TL'yi cebine koyarken herhangi bir özel kanallar bu rakamı tek başına reklam geliri olarak bile elde edemiyor.



2010'da Türkiye tüm reklam pazarı 3.8 milyar lira civarındaydı ve bu rakamın 1.9 milyar TL'sini televizyon kanalları kasasına koydu.



Pazarda birinci olan Kanal D ve ilk sıralarda yer alan Star TV'nin bu pastadan aldığı pay 746 milyon lira civarında. 1.9 milyar liradan bu iki kanal hariç geriye kalan 1.2 milyar lirayı ise TRT de dahil 258 kanal paylaşıyor. Elbette bu rakamın yüzde 75'lik büyük bölümü en çok izlenen 5 kanala gidiyor. Oysa TRT elektrik faturaları kanalıyla cebimizden kasasına 547 milyon lira, televizyon bandrolleri ile de 465 milyon lira koydu.



