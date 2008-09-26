TRT'ye atama uyarısı!

AKP’nin göreve getirdiği TRT yönetimi ilk olarak personel fazlalığından yakınarak çalışanları emekli ederken, kendisi de aynı yola başvurdu. TRT yönetimi atama sınırının aşıldığı gerekçesiyle Hazine Müsteşarlığı’ndan uyarı aldı.





Hazine, TRT’ye gönderdiği yazıda, kurum politikalarına ağır eleştiriler yöneltti. Görevden ayrılan personelin yüzde 10’una karşılık gelen atama sınırının aşıldığına dikkat çekti.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, müsteşarlıktan TRT’ye gönderilen “B.02.1.HZN.0.07.03.02” sayılı, kontrolör raporunda kurumun özellikle personel politikası ve aylık bilançoları eleştirildi. Yazıda, kamu iktisadi teşebbüslerinin 2008 yılı genel yatırım ve finansman programının uygulanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı eki kararın “Hedef Tespiti ve Takibi” başlıklı 24. maddesi uyarınca Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından kuruluşların faaliyetlerinin anılan karar hükümlerine uygunluğunun incelendiği anımsatıldı. Bu çerçevede kurumda tespit edilen ve raporlaştırılan sorunlar şöyle sıralandı:



• 2008 Yılı Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi hükmüne aykırı olarak 2007 yılı ve öncesinde oluşan personel atama izinlerinin herhangi bir yasal işlem başlatılmadığı halde 2008 yılında toplu şekilde kullanılması için kurumca yönetim kurulundan izin istendiği, verilen izinler kapsamında 2007 yılında kurumdan ayrılan 186 personelin yüzde 10’una denk gelen ve 2008 yılı toplam atama izni olan 19 kişinin aşılarak toplam 23 kişinin naklen atama suretiyle kurumca genelgeye aykırı hareket edildiği,



• Aylık bazda sağlıklı ve düzenli mizan (bilanço) üretebilmeyi sağlayacak bilgi işlem altyapısını oluşturmadığı,



• Kurumun üç aylık dönemler itibarıyla bir sonraki ay sonuna kadar göndermesi gereken hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını müsteşarlığımıza göndermediği,



• Müsteşarlığımız ile ilişkilerin denetim ve denetim dışı dönemlerde tek bir kanaldan sağlanması amacıyla kurumda bir birimin görevlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.



Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürü Sefa Pamuksuz’un gönderdiği yazıda, genelgeye uyulması, tersi uygulamaların kaldırılması istendi.

