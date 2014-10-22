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TRT'nin yeni Genel Müdürü Şenol Göka oldu

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in Samsun'a vali olarak atanmasından sonra boşalan koltuğa Şenol Göka getirildi

22 Ekim 2014 03:25

TRT Genel Müdürlüğü için uzun bir süredir Şenol Göka, İbrahim Eren ile TRT haber Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör isimleri geçiyordu.

TRT1 resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Şenol Göka'nın TRT Genel Müdürü olarak atandığı açıklandı.

 

Şenol Göka kimdir?

 

1986 senesinden günümüze TRT'de hizmet vermekte olan Şenol Göka, Denizli Lisesi'nin 1979 yılı mezunlarındandır. Marmara Üniversitesimezunu olan Şenol Göka, Basın Yayın Yüksek Okulu'nun Radyo-Televizyon bölümünden diplomasını almıştır.

2014 yılının Haziran ayında TRT Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Şenol Göka, TRT Radyo Dairesi Başkanı olarak da kuruma uzun yıllar hizmet etmiştir. Aynı zamanda kitap yazarı olarak da tanınan Göka şu ana kadar yayıncılık sektörüne yönelik 4 kitap kaleme almıştır.

 

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