TRT'nin Kürtçe TV'si yayına başladı

Gül: Birlik ve beraberliğimiz pekişecek

Erdoğan: Aidiyet bağlarını daha güçlendirecek

Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü açılacak

Kürtçe hala yasak!

Günay: Bir yanlış giderildi

TRT 6, saat 19.00'da İstiklal Marşı'nın okunmasıyla deneme yayınını noktalayarak yayın hayatına resmen başladı.Kanalın ilk programı TRT Arı Stüdyosu'nda canlı olarak gerçekleştirildi. Nilüfer Akbal ve Rojin'in hem sunuculuk yaptığı hem de şarkılar seslendirdiği programda, yayınlara ilişkin bilgi verildi.Programda, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT 6'ya ilişkin mesajları da ekrana geldi.Cumhurbaşkanı Gül, Kürtçe dublaj ve Türkçe alt yazıyla yayımlanan mesajında TRT'nin halkın konuştuğu farklı dil ve lehçelerde yayın yapıyor olmasınından memnuniyet duyduğunu söyledi.Gül, "Tabii ki büyük bir ülkenin, büyük bir halkın farklı farklı kültürel, sosyolojik gerekçeleri de var. Bunların hepsini ben Türkiye'nin zenginliği olarak görüyorum ve böyledir. Bu bağlamda kültürel hayatımızda da çok canlılık vardır. Kültürel hayatımızdaki canlılıklardan birisi de gördüğüm kadarıyla Kürtçe olarak birçok kitap, dergi, gazetelerin, şarkıların, destanların hep yayınlanıyor olmasıdır. Bunlar zenginliktir. Ayrıca zaten bu dilde yani Kürtçe olarak yayınlar da yapılıyor. Ama bunu TRT'nin yapıyor olmasını yine çok anlamlı buluyorum" dedi.Bu yayınlarla birlikte birlik ve beraberliğin daha da pekişeceğine inandığını ifade eden Gül, bu yayınla birlikte kötü niyetli insanların bazı konuları istismar etmesini de önleyeceğini kaydetti.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, yine Kürtçe dublaj ve Türkçe alt yazıyla yayımlanan mesajına, TRT 6'nın Kürtçe yayına başlamasını çok önemli bir açılım olarak gördüğünü ifade ederek başladı.Başbakan Erdoğan, "Birlik ve bütünlüğümüzü daha da güçlendirecek, demokrasimizi derinleştirecek bir adımdır bu. Anayasamızda tanımlandığı gibi Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bütün vatandaşlarımız eşit hak ve hürriyetlere sahiptir. Demokrasi dairesi geniştir. Bu dairede herkesin kendini ifade etme hak ve imkanı vardır. Kürtçe yayın da bunun en güzel örneklerinden biridir" dedi."TRT'nin Kürtçe yayını Kürt kökenli vatandaşlarımızın aidiyet bağlarını daha da güçlendirecektir" diyen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının ortak bir değer olduğunu kaydetti.Erdoğan, "Bizi birbirimize bağlayan değerlerimiz, ırk ya da kan bağından çok daha üstün çok daha sağlam bir bağdır. Onun için farklılıklarımızdan korkmaya gerek yok. Ortak bağlarımız daha çoktur, daha sağlamdır. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek ve yaşamak bizi birbirimizden uzaklaştırmaz tam aksine daha da yakınlaştırır. Bizi bölmez daha da birleştirir. Birbirimize daha çok bağlar, bizi zayıflatmaz daha da güçlendirir" diye konuştu.TRT 6'nın Kürtçe yayınlarında birlik, bütünlük ve kardeşlik mesajları taşıyacağına inandığını dile getiren Başbakan Erdoğan, yayının Kurmanci ile başlayıp daha sonra Zazaca ve Sorani lehçelerinde de yayın yapılacağını belirtti."Ayrıca 2009'da TRT Arapça ve Farsça dillerinde yayın yapan kanallarınıhayata geçirecek" diyen Erdoğan, TRT'nin sadece kendi vatandaşlarımıza değil, komşu ülkelerdeki Kürtçe, Arapça, Farsça televizyon izleyicilerine de seslenecek olmasının Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu ve kültürel cazibesini artıracağını kaydetti.Erdoğan, "Barış ve istikrar için gösterdiğimiz çabaları, aktif dış politikamızı ciddi bir şekilde destekleyecektir. Son olarak büyük bir memnuniyetle diyorum ki, çok dilli TRT yayınları bütün bir devlet ve kendine güvenen bir millet olarak bize demokrasimize yakışmıştır" dedi.Başbakan Erdoğan mesajını, Türkçe ve Kürtçe "TRT 6 hayırlı olsun" diyerek tamamladı.Devlet Bakanı Mehmet Aydın da, "Her fırsat bulduğumuzda bu ülkenin şahit olduğu, sahiplik ettiği her kültürün 'eski-yeni' 'İslami-değil' diye ayırmadan öğrenilmesi, bilinmesi, tanıtılması hepimizin için önemlidir" dedi.Görev ve sorumlulukları yasalarla belirlenmiş, kamu yayını yapmakla yükümlü TRT'nin son dönemde çok hızlı bir gelişme içinde önemli adımlar attığını ifade eden Aydın, TRT Çocuk kanalının önemli rahatlama getirdiğini, sadece çocuklardan değil ebeveynlerden de teşekkür aldıklarını anlattı.Aydın, Türkiye'nin daha iyi, bilimsel ve rasyonel tanıtılması için TRT INT'e önem verildiğini belirtti.Bir dünya kanalı olan ve 24 saat yayın yapan EuroNews'e üye olunduğunu bildiren Aydın, bu kanalda Türkiye'nin tanıtılmasının önemli bir fırsat sağladığı kararına vardıklarını, bu konuda Bakanlar Kurulu'nda adım attıklarını ve işlemlerin yapıldığını kaydetti.Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ise TRT 6'nın hayırlı olmasını dileyerek, bu günün çok önemli bir gün olduğunu söyledi.Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin son yıllarda ileri bir noktaya taşındığına işaret eden Şimşek, daha toleranslı, daha demokratik bir toplum oluşturmak üzere çok önemli adımlar atıldığını belirtti. Şimşek, bugünkü atılımın da bu anlamda önemli olduğunu kaydetti.TRT 6'nın Türkiye'nin birliği, bütünlüğü ve zenginliklerinin ortaya çıkması için bir araç, açılım olmasını temenni eden Şimşek, "Türkiye değişiyor. Bence geçmişteki korkuları artık bir kenara bırakmak lazım. Türkiye güçlü, zengin bir ülke. Bu zenginlik sadece ekonomik anlamda değil, kültürel, etnik her anlamda çok zengin bir ülke. Bunları ortaya çıkartalım, paylaşalım, büyütelim, sürdürelim, dolayısıyla bunlardan korkacak bir şey yok" şeklinde konuştu.Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da yılın ilk gününde Türkiye'nin çoğulculuğuna, özgürlük içinde demokrasi anlayışını geliştirmesine ve yaşamasına katkı yapacak bu girişimden ötürü TRT Genel Müdürü ve mesai arkadaşlarını kutladı."Bu girişim aslında çoğulcu demokrasi anlayışı açısından uzunca bir zamandan bu yana ihtiyacımız olan bir temel hakkın, ödevin yerine getirilmesidir" diyen Günay, aynı vatan ve bayrak altındaki Türk milletinin farklı kültür, inanç, dil ve etnik özellikler taşıdığını ve bu özelliklerin Türk insanını zenginleştirdiğini, güçlendirdiğini ifade etti.Geçmişte bu zenginlikleri yok etmek isteyen akıl dışı anlayışların Türkiye'yi yönettiğini belirten Günay, bunun acı sonuçlarının görüldüğünü söyledi.Günay, "Şimdi bir yanlışın giderilmesi, bir hakkın iadesi, bir doğrunun teslimi noktasındayız. Bu noktaya gelinmesi için tartışmalar yaşadı Türkiye. Ve bazı insanlar sadece bir Kürtçe yayından söz ettikleri için, sadece ülkemizde Kürtçe diye bir ana dil de olduğundan söz ettikleri için, sadece Kürtçe bir şarkı söyleyebilmek, albüm yapabilmekten söz ettikleri için bugün hepimizin hüzünle hatırladığı bedeller ve acılar yaşadılar. Bunların anısına karşı bir manevi ödevi de yerine getirdiğimiz düşüncesindeyim" dedi.Öte yandan, törenden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Günay, Kürtçe yayının Türkiye'deki bir eksikliğin giderilmesi anlamı taşıdığını söyleyerek, "Bu anlamda geçmiş yıllarda bu talepleri dile getirdikleri için gereksiz acılar çeken insanları da, Mehmet Uzun'u, Ahmet Kaya'yı, Ahmet Arif'i hüzünle hatırlıyorum. Bazı insanlar bazı haksızlıklar yaşadı bunları da hüzünle hatırlıyorum"dedi.TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de TRT'nin, çocuk kanalı, 30 farklı dildeki web ve radyo yayını ile ciddi açılımlar yaptığını anlattı.TRT 6'nın başlangıçta Kürtçe, Arapça ve Farsça yayınların yapıldığı çok dilli kanal olarak gündeme geldiğini anlatan Şahin, "izleyicinin kaçabileceğini" dikkate aldıklarını belirtti.Yarından itibaren de ilk olarak Arapça, sonra da Farsça ve tüm gün yayın yapan İngilizce kanal açma çalışmalarına başlayacaklarını bildiren Şahin, "Milli birlik ve bütünlüğümüze, bu ülke sınırları içinde yaşayan insanların birbirlerine daha iyi yaklaşmasına, farklı dilleri konuşan insanların birbirlerini anlamadaki zorluklarını ortadan kaldırmasına yönelik bir yayın politikamız olacak. Yine bu yayınımızda bir aile kanalından ne bekleniyorsa o olacak. Bazılarının söylediği gibi seçime dönük bir kanal olmayacak" dedi.Kürtçe TV'nin ardından, TRT Arapça, Farsça ve İngilizce yayın için çalışmalarını sürdürecek.