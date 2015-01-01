TRT'nin kaçak payına Yargıtay dur dedi

Kayıp-kaçak elektrik parasının tüketicilerin faturasına yansıtılmasını hukuka aykırı bulan Yargıtay, TRT’nin faturalardan aldığı yüzde 2’lik paya da dur dedi. Yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, TRT payı yalnızca faturadaki aktif enerji tutarı üzerinden hesaplanacak.

Bugün Gazetesi'nden Metin Arslan'ın haberine göre Elektrik faturasında 5 kalemde haksız tahsilat tespit eden Yargıtay, TRT’nin faturadan aldığı yüzde 2’lik payda da kaçak buldu. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, elektrik faturasında TRT’ye ödenen yüzde 2’lik payın hesaplanmasında kayıp-kaçak bedelinin hesaba dahil edilemeyeceğine karar verdi. Kararda, "Aslının alınmamasına karar verilen kayıp-kaçak bedelinin yüzde 2 TRT payının hesaplanmasında matraha dahil edilmesi mümkün değildir” denildi.

Hosting şirketi dava açtı

İstanbul’da faaliyet gösteren bir internet hosting şirketi, elektrik dağıtım şirketinin 2 yıl boyunca tahsil ettiği faturaya karşı dava açtı. Şirket, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’nun kararı gereğince TRT adına kesilen yüzde 2’lik payın hesaplanmasında kayıp-kaçak bedelinin matraha dahil edilemeyeceğini savundu. Ancak dağıtım şirketi, Danıştay 13. Dairesi’nin EPDK kararının yürütmesini durdurduğunu belirterek, 6 bin 713 TL'lik alacak için icra takibi başlattı. Davalı şirket, icra kararına İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde itiraz etti. Mahkeme, Danıştay’ın kararını gerekçe göstererek, şirketin davasını kısmen reddetti. Mahkeme kararında, TRT payı, enerji fonu ve BTV hesaplaması için kayıp-kaçak bedeli üzerinden ek fatura düzenlenebileceği belirtildi.

EPDK da 'alınamaz' dedi

Davalı şirket kararı Yargıtay’da temyiz etti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını bozdu. Kararda, uyuşmazlığın Danıştay 13. Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararı ve EPDK kararı üzerine yüzde 2 TRT payının aktif enerji üzerinden mi yoksa aktif enerji ile kayıp-kaçak bedelinin toplamı üzerinden mi alacağı noktasında toplandığı kaydedildi. Kararda, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kayıp-kaçak bedelinin abonelerden tahsili yoluna gidilmesinin hukuk devleti ve adalet düşünceleri ile bağdaşmayacağı, kayıp-kaçak bedelinin faturalara yansıtılamayacağına karar verdiği hatırlatıldı.

‘Nazara alınamaz’

Kararda “Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun ve dairenin uygulamasına göre aslının alınmamasına karar verilen bir bedelin (kayıp-kaçak) yüzde 2 TRT payının hesaplanmasında nazara alınması mümkün değildir” tespiti yapıldı. Kayıp kaçak bedeli üzerinden yüzde 2 TRT payı alınamayacağını belirten daire, elektrik dağıtım şirketinin, aboneden yaptığı tahakkukun yerinde olmadığı, bilirkişinin bu yönde hazırlayacağı rapor üzerine yeni bir karar verilmesi gerektiğini vurguladı.

TRT'nin yıllık kaçak geliri 15 milyon TL

Yargıtay’ın kararı sonrası TRT’nin faturada yıllık 760 milyon liranın 15 milyon TL’sinin kayıp kaçağa ilişkin olduğu hesaplandı. Vatandaşlar, geriye dönük 10 yıllık alacaklarına ilişkin dağıtım şirketlerine karşı tüketici hakem heyetlerine başvurabilecek. TRT’nin geriye dönük yaklaşık 150 milyon TL’yi elektrik şirketleri üzerinden abonelere iade etmesi gerekecek.

‘Haksızlık’

Aktif enerji bedeli ve kayıp-kaçak bedelinin toplamı üzerinden yüzde 2 oranında katkı payı alınarak TRT’ye veriliyordu. Elektriğe yapılan yüzde 9’luk zam sonrası yıllık payını katlayarak 662 milyondan 760 milyon liraya yükselten TRT’nin, vatandaşın elektrik faturasından aldığı yüzde 2’lik payın haksız alındığı ortaya çıktı.