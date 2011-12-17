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TRT'nin izlenme oranı niye düşük çıkıyordu?

10 yıl süreyle rating ölçüm kuruluşu AGB’nin Ankara Temsilciliği’ni yapan gazeteci Recep Güvelioğlu, sistemin işleyişi ve TRT’nin izlenme oranlarına ilişkin olarak T24&rs

17 Aralık 2011 02:00


T24 - 10 yıl süreyle rating ölçüm kuruluşu AGB’nin Ankara Temsilciliği’ni yapan gazeteci Recep Güvelioğlu, sistemin işleyişi ve TRT’nin izlenme oranlarına ilişkin olarak T24’e bir mektup gönderdi.

Güvelioğlu’nun T24 Genel yayın Yönetmeni Doğan Akın’a gönderdiği mektup şöyle:

Gazeteciler iskele cücesine benzer“Bildiğin gibi 1990-2000 yılları arasında  AGB’nin Ankara temsilciliğini yaptım. Bu rating kavgasına karışmaya hiç niyetim yoktu. TRT’nin 30 milyon dolar verip bir rating şirketi kurduğunu bile inanın yeni öğrendim. Ancak son gelişmelerden sonra ister istemez bazı şeylerden söz etmenin yararlı olacağı kanısıyla bu yazıyı yazıyorum. Daha önce 10 yıl TRT’de görev yaptığım için o kurumu da hep benim okulum, vatanım bilmişimdir.

Değerli Doğan,

Dünyada bütün medeni ülkelerde uygulanması Birleşmiş Milletler değerlendirmelerince de teşvik edilen  bir anti-tröst yasası vardır. Yani hiçbir sektörün genel ya da bölgesel tek firmayla temsil edilmesi hoş karşılanmaz, engellenir. Bunun tek istisnası vardır; rating şirketleri.  Bu alanda bölgesel ya da genel - ki günümüzde ülke bazında- tek bir şirket rating yapar. Bu şirket uluslararası alanda tanınmış bir şirket olur. Çünkü ratinge bakarak reklam verecek olan uluslararası firmalar ancak bu tür rating şirketlerini muhatap kabul ederler.

TRT’nin şirketi ayrı, bilmem ne TV’nin şirketi ayrı olmaz.  “Ben yaptım oldu” mantığı da burada yürümez. Bir devlet kurumunun kurduğu şirketin verilerine bakarak uluslararası bir şirket reklam vermez. Veremez.

Temeli İngiliz olan AGB ( Auditsof  Great Britain)  tüm dünyada birçok ülkede  rating ölçümlemelerini tek başına yürütüyordu. AGB Türkiye,  uluslararası AGB’nin ,  merkezi İtalya’da olan şubesinin Türkiye’den Bileşim şirketiyle kurduğu  bir şirketti. “People meter” denilen ölçüm cihazının  lisansı da ondaydı .

Benim Ankara Temsilcisi olduğum yıllarda Ankara’da, yalan olmasın, 200 ya da biraz fazla denekle ölçüm yapıyorduk.  Bunların birkaçının evine  ben de gittim. Hatırlanacağı veçhile  sadece 8 kanal gösteren televizyonlar vardı o zamanlar ve bunların çoğunda  vatandaş  TRT’yi almazdı. Bunun bir ciddi nedeni ise yayın kalitesiydi.  Bunu yıllarca TRT yetkililerine anlattım, ama anlamadılar. O zaman da şikâyetler aldı yürüdü. Benim evim Küçükesat’taydı  ben de evimde antenle TRT’yi adam gibi izleyemiyordum. TRT Genel Müdürü’ne bunu anlattım .

TRT Genel Müdür Teknik Yardımcılığı “ülkenin yüzde 98’inde izleniyoruz” diyor ve  AGB’yi suçlayarak kendini kurtarmaya çalışıyordu. Sonradan öğrendim ki,vericiler PTT’ye devredildikten sonra TRT lupları ya çalınmış ya da başka televizyon kuruluşlarına verilmiş. Bundan zavallı TRT’nin haberi yoktu. Öğrendiler.

Şimdiki durum nedir bilmiyorum, ama eminim TRT yine birçok yerden izlenemiyordur. Öteki izlenmeme gerekçelerine burada girmek istemiyorum.

Bu kabil kararları alıp kamu parasını harcayanlar, “acaba  olur mu, olmaz mı”yı birilerine neden sormazlar?  Hadi bana sormasınlar, yıllarca RTÜK Başkanlığı yapmış Fatih Karaca’ya sorsunlar da  anlatsın...
Selamlar…

Recep Güvelioğlu
Morepa@superonline.com

 

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