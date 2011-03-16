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TRT'nin iddiası: Tatlıses'e saldırıyı TAK üstlendi

'TRT Haber' İbrahim Tatlıses'e saldırıyı PKK'nın alt kolu TAK'ın üstlendiğini öne sürdü.

16 Mart 2011 02:00

T24 - 'TRT Haber' İbrahim Tatlıses'e saldırıyı PKK'nın alt kolu TAK'ın üstlendiğini öne sürdü.



TRT'nin internet sitesinde yayımlanan haber şöyle: "İbrahim Tatlıses’e silahlı saldırıyı PKK’nın alt kolu TAK’ın üstlendiği öne sürülüyor."

PKK’nın alt kanadı olan TAK bugüne kadar PKK'nın doğrudan üstlenmediği olayları üzerine almasıyla biliniyor. Geçen yıl İstanbul Taksim’deki bombalı saldırıyı üstlenen TAK, eylemsizlik kararına uymadığı için PKK tarafından sert bir dille uyarılmıştı.


TAK’ın daha önce üstlendiği saldırılar

TAK’ın Daha Önce Üstlendiği Saldırılar İstanbul Halkalı’da 3’ü asker biri sivil 4 kişinin şehit olduğu otobüse saldırı, Diyarbakır’da 4 polis ve bir şoförün şehit olduğu kanlı saldırı, Taksim’de 31 Ekim’de bir kişinin ölümü, 15’i polis 32 kişinin yaralanmasına yol açan intihar saldırısı, Erzincan’ın Fevzi Paşa caddesindeki Alperen Ocakları ve Bağımsız Türkiye Partisi bürolarına yönelik olarak gerçekleştirilen saldırıları TAK üstlenmişti.


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