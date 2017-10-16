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TRT'nin Harbiye binasının işgali davasında "birleştirme" kararı

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü ile 50 kişinin yaralanmasına ilişkin 7'si rütbeli 32 asker hakkında açılan davanın ilk duruşma

16 Ekim 2017 17:59

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT\'nin Harbiye\'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü ile 50 kişinin yaralanmasına ilişkin 7\'si rütbeli 32 asker hakkında açılan davanın ilk duruşması sona erdi. İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Taksim Meydanı\'nın işgal edilmesine ilişkin açılan dava ile bu dava arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğunu, davaların birlikte yürütülmesinde hukuki yarar olduğunu belirterek, davaların birleştirilmesine karar verdi.

SANIKLARIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ 
Mahkeme heyeti, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, müşteki ve sanık beyanları, görüntü tutanakları, whatsapp konuşma tutanakları, tanık beyanları, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller, sanıklara öngörülen cezanın alt ve üst sınırı ve tutuklama eyleminin ölçülü olması gerekçeleriyle 24 sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.  

DURUŞMA 22 KASIM\'DA GÖRÜLECEK
Birleşme ile birlikte 35\'i tutuklu toplam 131 sanıklı davanın bir sonraki duruşması Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'nda 22 Kasım\'da görülecek. 
 

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