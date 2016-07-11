TRT’nin EURO 2016 finalini şifrelemesi sosyal medyada: İnşallah şifreyi unutur da bir daha hiç açılmaz!

EURO 2016’nın yayıncı kuruluşlarından olan TRT’nin, Fransa - Portekiz final maçının TRT 1 uydu yayınından şifreli olarak verileceğini duyurması sosyal medyadan büyük tepki gördü. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da Twitter üzerinden “Şifreli yayın ne allahaşkına eyyy TRT?” diye sorarken, kanal gelen tepkiler üzerine şifreli yayını kaldırdı.

Sosyal medyada TRT’ye yapılan tepkiler şöyle:

trt hakkındaki Tweetler