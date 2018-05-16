TRT’nin "iktidar yanlısı yayın" yaptığı yorumları yapılırken tepkiler giderek büyüyor. HAZİRAN, cuma günü ekranları kapama çağrısı yaparken CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer, “TRT’nin bir partinin borazanı gibi yayın yapmasını istiyorlar” dedi.

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre kamu kuruluşu olmasına rağmen iktidar yanlısı yayınlar yapan TRTye yönelik tepkiler artarak sürüyor. 7 Haziran sürecinden 16 Nisan’da gerçekleştirilen şaibeli referanduma kadar taraflı yayıncılıkta rekor kıran TRT, Türkiye’nin tek kamu yayıncısı olarak tanımlanıyor. Elektrik faturalarından alınan TRT payı ile cep telefonları ve tabletlerden elde edilen TRT Bandrol Vergisi’ne kadar halkın vergileri ile ayakta duran TRT, şu günlerde de eleştirilerin odağında yer alıyor. TRT’ye yönelik eleştiriler, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Yalova’da düzenlediği ilk mitingini göstermemesiyle zirveyi görmüştü.

CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer, TRT’nin taraflı yayınını Meclis gündemine taşıdı ve Başbakan Binali Yıldırım’a, “Hükümet TRT eliyle, muhalefete, muhalefet partilerinin cumhurbaşkanı adayları ve liderlerine sansür mü uygulamaktadır?” sorusunu yöneltti.



"Zararı gören tüm halk"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP’li Çakırözer, TRT’deki taraflı yayıncılığın derhal sonlandırılması gerektiğini ifade ediyor. TRT’nin denetlenmesi gerektiğini dile getiren CHP’li Vekil, “Ancak TRT’ye artık yaptırım sadece Başbakan’ın elinde. Onlar da TRT’nin eşit bir yayın yapmasını değil, bir partinin borazanı gibi yayın yapmasını istiyor. Bundan zararı da tüm halk görüyor” diyor.



Geçen günlerde partisinin gazeteci kökenli milletvekilleriyle birlikte TRT Genel Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlatan CHP’li Çakırözer, “Orada da bu sıkıntıları dile getirdik, ‘Böyle olmaz, bunun düzeltilmesi gerekiyor’ dedik. Görüldüğü üzere hiçbir düzeltmeolmadı” ifadelerini kullanıyor.

"Adalet gerekiyor"

TRT’nin bütçeden elde ettiği gelirle yayın yaptığını anımsatan Utku Çakırözer, “Kamu yayıncılığında adalet ve eşitlik lazım. Sadece iktidara değil, her görüşün orada kendini ifade etmesi gerekiyor” yorumunda bulunuyor



"Hakkaniyetli olunması gerekiyor"

Çakırözer, sözlerini şöyle sonlandırıyor: “Son veriler gösteriyor ki TRT’de iktidar partisine CHP’nin neredeyse 13 katı süre ayrılmış. Hadi biz sesimizi az da olsa duyurmuşuz. Saadet ve HDP’ye bir saniye bile yer verilmemiş. Böyle bir şey olamaz, bu kabul edilemez. Vatandaşın vergisiyle yayın yapılıyorsa hakkaniyetli olunması gerekiyor.”

"Vergi payı ödemek istemiyoruz"

Kamu yayıncılığı yapmakla yükümlü olan TRT’nin, taraflı yayın yapması nedeniyle internette imza kampanyası başlatıldı. Change.org’da başlatılan kampanyada çok kısa bir sürede 20 bin imza toplandı. Kampanyada, “Eşit ve adil yayın yapmamasından dolayı elektrik faturaları üzerinden alınan TRT vergi payını ödemek istemiyoruz. Vatandaşlar olarak, adil ve eşit şekilde tüm adayların mitinglerinin canlı yayınlanmasını ve haber yapılmasını istiyoruz. Çerkezköy Organize Sanayi’deki fabrikaların başarıya ulaşarak TRT payı ödememesi gibi, bizler de aynı başarıya ulaşalım” denildi.

HAZİRAN, ekranları kapatma çağrısı yaptı

Birleşik Haziran Hareketi (HAZİRAN), havuz medyasının protesto edilmesi için bir çağrı yaptı. HAZİRAN’ın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: “AKP medyanın yüzde 96’sını kontrol ediyor. Televizyonlar tek bir adayın propaganda araçlarına dönmüş durumda. Referandumda bu ülkenin en az yarsının oy verdiği ‘Hayır’ seçeneği nasıl yok sayıldıysa, şimdi de ‘Tamam’ diyenlerin sesi kısılıyor. Öyleyse tamam! 18 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de milyonlar olarak havuz televizyonlarını kapatıyoruz. Bu ülkede milyonların siyasi tercihlerini yok saydınız madem, tamam kapatıyoruz!”