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TRT’nin ayıbı: Maraş Katliamı’nı Dink planladı

TRT-1’de yayınlanan belgeselde, suikaste kurban giden gazeteci Dink, Maraş Katliamı’nın sorumluları arasında gösterildi.

26 Aralık 2008 02:00

TRT’den inanılmaz ayıp. Devlet kanalı TRT-1’de yayınlanan belgeselde, suikaste kurban giden gazeteci yazar Hrant Dink Maraş Katliamı’nın sorumluları arasında gösterildi.

Taraf gazetesi yazarı Demiray Oral’ın haberine göre geçen akşam TRT-1’de yayınlanan ‘Şahların Labirent’i belgeselinde 11 kişinin öldürüldüğü Maraş katliamı da konu edildi. Olaylarla ilgili ayrıntıların ve fotoğrafların ekrana getirildiği belgeselde katliamın bir numaralı ülkücü sanığı Ökkeş Şendiller’in görüşlerine yer verildi. Şendiller röportajda, Maraş’ta yaşananların bir Alevi-Sünni çatışması olmadığını, işin içinde Hrant Dink ve arkadaşlarının kurduğu sol örgütlerin (TİKKO) bulunduğunu söyledi. 

Polisten itiraf: Dink cinayetinden haberdardık

Şendiller ayrıca, “ Hrant Dink ve arkadaşlarının örgütleri bu işleri yaptı. Zaten olaylarda ölenleri arasında yer alan 6-7 tane sünnetsiz cesedin Alevilerle, Sünnilerle ne alakası var?” dedi.
Oral’ın anlatımına göre Şendiller’le yapılan röportaj sırasında ekranı da Hrant Dink fotoğrafı kapladı.

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