TRT'nin 'ATV'den istifa etti' dediği Bilal Erdoğan'ın arkadaşı İTO ve RTÜK kayıtlarına göre hâlâ genel müdür

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın arkadaşı İbrahim Eren’in hem TRT Genel Müdür Yardımcısı, hem Başbakanlık Müşaviri, hem Telekom Yönetim Kurulu üyesi, hem de ATV Avrupa kanalının Genel Müdürü olduğu yönündeki iddiaların ardından açıklama yapan TRT, Eren’in TRT’deki görevinden önce ATV’den istifa ettiğini duyurdu. Ancak Eren’in, İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre 17 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla görevini sürdürdüğü ortaya çıktı.

17 Aralık sürecinde Başbakan Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla para toplanarak havuz oluşturulan Sabah-ATV grubuna ait ATV Avrupa kanalının genel müdürlüğünü, halen TRT’de vekâleten Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten, kadrosu da Başbakanlık’ta bulunan, Bilal Erdoğan’ın okul arkadaşı İbrahim Eren’in yaptığını ortaya çıkmıştı. Eren’in tüm bu görevlerinin yanı sıra Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği de yaptığı öğrenildi.

TRT, haberle ilgili açıklamasında Eren’in TRT’deki görevine 23 Temmuz 2013 tarihinde atandığı, Turkuvaz Televizyon ve Radyo İşletmeciliği A.Ş. bünyesinde, ATV kanalının genel müdür yardımcılığının yanı sıra ATV Avrupa kanalının genel müdürlüğü görevini, bu tarihten önce yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, “İbrahim Eren, belirtilen görevden 11.07.2013 tarihi itibariyle ayrılmıştır. İbrahim Eren’in TRT Genel Müdürlüğü’nde göreve başladığı tarihte herhangi bir özel televizyon ve bahse konu şirketle bir bağı bulunmamaktadır” denildi.

İşte İTO ve RTÜK belgeleri

Fikret Kozok’un Cumhuriyet’teki haberine göre, Oysa hem RTÜK’e ulaşan kanalla ilgili satış belgelerinde, hem de ticaret kayıtlarında Eren, kanalın genel müdürü olarak görünüyor. Örneğin, Ticaret Sicil Gazetesi’nin 17 Nisan 2013 tarihli nüshasındaki bilgilere göre İbrahim Eren, Turkuvaz Televizyon ve Radyo İşletmeciliği Genel Müdürü. Bu tarihten sonra Ticaret Sicil Gazetesi’nde genel müdür değişikliği yapıldığına ilişkin bir kayıt ise yok.

Eren 17.07.2014 tarihi itibarıyla İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre hâlâ Turkuvaz Televizyon ve Radyo İşletmeciliği Genel Müdürü. Turkuvaz Televizyon ve Radyo İşletmeciliği A.Ş. vekili Av. Cem Şahin imzasıyla RTÜK’e sunulan 15.05.2014 tarihli, 016881 sayılı dilekçe formunda da İbrahim Eren, şirketin genel müdürü olarak görülüyor.

‘Hangi adaletle bağdaşır?’

Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a “Adı geçenin, 1 günlük kamu görevi olmadığı sabit olduğuna göre; Ticaret Sicili ve RTÜK kayıtlarına göre halen Turkuvaz grubunda genel müdürlük, Türk Telekom yönetiminde ve Başbakanlık müşavirliğinde görev yaparken; bir taraftan da TRT Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmesi hangi hak, hukuk, adalet ve takdir yetkisiyle bağdaşır?” sorularını yöneltti.