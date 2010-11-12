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TRT'nin Ağca röportajı Günay'ı kızdırdı

Kültür Bakanı Günay, Mehmet Ali Ağca'nın TRT'de televizyon programına çıkmasını, 'Şiddetle eleştiriyorum' dedi.

12 Kasım 2010 02:00

T24 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Mehmet Ali Ağca'nın TRT'de televizyon programına çıkmasını, "Şiddetle eleştiriyorum. Mehmet Ali Ağca, Türkiye'nin yüzünü çeşitli olaylarda kızartmış bulunan bir insandır" sözleriyle değerlendirdi.

"Özel kanal, devlet kanalı diye niye ayırıyorsunuz? Devletin kanalı, devletçiliği savunuyor musunuz? Geride kaldı. Özgürlükler öne çıktı. Bu kanallarda da bu konular tartışılabilecek. En iyi en güzeli görme imkanı bulacağız..."

Başbakan bu sözleri Abdi İpekçi'nin katili, Papa suikastçisi Mehmet Ali Ağca'nın TRT ekranlarına çıkmasının ardından başlayan tartışma için söylemişti.

Başbakan'a göre, Ağca'nın TRT ekranlarında olması bir özgürlük göstergesiydi.

Ama onun başında bulunduğu hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay aynı görüşte değil. Olmadığını da açık açık KKTC'de söyledi.

Bakan Günay, Mehmet Ali Ağca'nın TRT'de bir televizyon programına katılması ve kitabının tanıtımının yapılmasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, "Şiddetle eleştiriyorum. Mehmet Ali Ağca, Türkiye'nin yüzünü çeşitli olaylarda kızartmış bulunan bir insandır. TRT gibi bir özerk devlet kurumuna, bir yayına konuk edilmesi de kitabının tanıtımına, bu yayının vesile yapılması katiyen bağışlamayacağım bir davranıştır. Bunun sorumluları hakkında Türkiye'ye döndüğüm zaman takibat isteyeceğim" dedi.

"Takibatın TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ile mi ilgili olacağı" sorusuna ise Günay, "Bu programın sorumlusu kimse" yanıtını verdi.


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