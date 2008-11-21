TRT'nin açılımında Kürtçe yok!

TRT, bugünden itibaren internet üzerinden 30 dilde yayın yapmaya başlayacak. www.trt.net adresli internet sitesinden yapılacak yayının dilleri arasında TRT’nin açılım yapacağını ilan ettiği Kürtçe yer almazken, Çince ve Darice gibi diller bulunuyor.



TRT Genel Müdürlüğü dün 30 dilde yayına başlayacak internet sitesini basına tanıttı. TRT Genel Müdürlüğü’nde yapılan toplantıya Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Devlet Bakanı Mehmet Aydın da katıldı. Toplantıda konuşan TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, “30 dilde hazırlanan web sitesinin deneme yayınlarında büyük takdir topladık ve günde 500 binin üzerinde ziyaret edildik. TRT’nin 30 farklı dilde yapacağı haber yayınları yakın bir gelecekte artarak devam edecek” dedi.



Şahin, bugün itibarıyla Türkçe, Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerbaycan Türkçesi, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Darice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hırvatça, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Kazakça, Kırgızca, Macarca, Makedonca, Özbekçe, Peştuca, Romence, Rusça, Sırpça, Tatarca, Türkmence, Urduca, Yunanca ve Uygurca dillerinde dünyaya bilgi ve haber sunulacağını söyledi.



Toplantıda söz alan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ise televizyon ile internetin iç içe girdiğini ifade ederek, ‘yakınsama’ diye adlandırılan yeni sektörün zamandan ve mekândan bağımsız olduğunu söyledi. Yıldırım “Bu uygulama sayesinde 30 dilde beş kıtada 24 saat yayın yaparak kültür ve medeniyetleri birbirleriyle buluşturacağız” diye konuştu. (Radikal)

