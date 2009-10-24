TRT'den 'vergi' açıklaması

TRT'nin yazılı açıklamasında, 3093 sayılı Kanun'un 4 Aralık 1984 tarihinde yayımlandığı, bu kanunun yürürlük tarihinde henüz KDV ve ÖTV'ye ilişkin düzenlemelerin bulunmadığı bildirildi.Bu kanun ile bandrol ücretinin matrahı olarak imalatçılar için ''fabrika çıkış fiyatının'', ithalatçılar için ''ithal maliyetin'' belirlendiği belirtilen açıklamada, ''Bu kavramlar hukuki olarak tanımlanmış açık kavramlar olmadığı için zaman içinde bandrol ücreti matrahı konusunda mükellefler ile kurumumuz arasında ihtilaflar yaşanmasına neden olmuştur'' ifadelerine yer verildi.Açıklamada, TRT'nin, yeni bandrol uygulamasıyla yüksek kazançlar hedeflemediği, sistemi dürüst vergi mükellefi yerine düzenlemek için bandrol oranlarını düşürdüğü vurgulandı.Yapılan düzenlemelerin özünün bandrol ücreti matrahının yeniden belirlenmesinden ibaret olduğu belirtilen açıklamada, ''Düzenleme ile bugüne kadar cep telefonu ve taşıtlarda mükellefin inisiyatifinde bulunan bandrol matrahı ÖTV ve KDV kanuna uygun olarak objektif kriterlere bağlanmıştır. Böylece aynı cins cihazlar için farklı bandrol matrahı beyan etmek suretiyle haksız rekabete yol açan uygulamaya son verilerek kayıp ve kaçakların önüne geçilmiştir. Otomobillerdeki radyo sistemini yok sayan ya da yanlış beyanlarla kayıt dışılığa neden olan uygulamalar, bundan sonra kayıt altına alınacak ve bugüne kadar bandrol vergisini ödemeyenler sisteme dahil olacak, dürüst mükelleflerse düşen oranlarda sistemden memnun olacaktır.Daha önce yüzde 16 oranında bandrol alınmakta iken yeni düzenleme ile bu oran mükellef lehine yüzde 8'e düşürülmüştür. Otomobillerin bandrol vergisi brüt fiyat üzerinden değil, gümrüklere yansıyan net fiyat üzerinden kesilecektir. Son olarak, bandrole tabi cihazlarda ilave yapılmadığı gibi bandrol oranlarında da herhangi bir artışa gidilmemiştir'' denildi.