TRT'den 'Tuncay Güney' açıklaması

TRT Genel Müdürlüğü, Ergenekon soruşturmasının tartışılan ismi Tuncay Güney’in katıldığı ve sert eleştiriler alan program için açıklama yaptı. TRT’den yapılan açıklamada, "TRT2’de yayınlanan 'Büyüteç' isimli programına katılan bir konuk hakkında yapılan yorumlar maksadını aştı” denildi.





TRT’den yapılan açıklamada, 14 Ocak 2009 tarihinde TRT2’de yayınlanan 'Büyüteç' isimli haber-yorum programına Şamil Tayyar, Mehmet Elkatmış ve Fikri Sağlar gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin davet edilip gündemdeki Ergenekon soruşturmasıyla ilgili yorumların alınacağı belirtilerek, program yapımcılarının uzun uğraşlar sonunda iletişime geçebildiği ve güçlükle ikna edebildiği Tuncay Güney isimli “eski gazetecinin” canlı yayına katılabilmesinin ise son ana kadar belli olmadığı kaydedildi.

Güney’in programa katılacağı anonslarının son ana kadar bekletildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:



“Avrupa Yayın Birliği’nin kurucu üyesi olan TRT, bu birliğe başvurarak Kanada üzerinden teknik yardım talep etmiştir. Avrupa Yayın Birliği Eurovizyon birimi tarafından teknik yardım talebi kabul edilmiş ve birliğin Kanada üyesiyle irtibata geçilerek canlı yayın gerçekleştirilmiştir. Tuncay Güney isimli şahsın TRT ekranlarında niçin yer aldığını soran ve bu konuda art niyetli açıklamalar yapanlar; aynı şahsın defalarca değişik basın kuruluşlarında yer alması karşısında da niçin susmuşlardır?

Büyüteç programının 4 saatlik yayınında hiçbir kimseye, kuruluşa, ya da bir fikre doğrudan ya da dolaylı olarak saldırılmamıştır. Program sunucusunun tarafsızlığı herkesin malumudur ve tüm program boyunca karşıt görüşler için sürekli olarak telefon numaralarımız bildirilmiştir. Büyüteç programını arayıpta görüşünü bildiremeyen tek bir kişi yoktur. Programın sadece birkaç dakikalık bölümünde ismi geçen kişiler ise ertesi gün tek tek aranarak ‘TRT ekranlarının kendilerine açık olduğu ve diledikleri yayında kendilerine söz verileceği’ bildirilmiştir. Hal böyleyken TRT’nin kendilerine sunduğu ‘karşı görüş’ ‘cevap hakkı’ gibi teklifleri ret edenler, kamuoyunu yanlış bilgilerle aldatmaktadırlar.



TRT’nin habercilik refleksi artmıştır ve habercilik alanında aldığı mesafe her geçen gün artarak devam ediyor. Ergenekon Soruşturmasıyla ilgili olarak, TRT’nin özel bir hassasiyet gösterdiğini iddia edenler; gerek geriye dönük gerekse bugünden itibaren TRT haberlerini daha dikkatli izlemelidirler. Çünkü TRT haberleri büyük bir dönüşüm göstererek; kamuoyunun merak ettiği tüm haberleri en ayrıntılı biçimde sunmaya özen gösteriyor. 8 farklı kanalıyla günde ortalama 15 dakika da bir haber sunan TRT, Türkiye’nin en çok haberini veren en çok canlı yayın bağlantısı kuran ve en fazla haber programını barındıran medya kuruluşudur. TRT’nin yayıncılık alanındaki heyecanı ve atakları her geçen gün artarak devam edecektir.”



6 bin 410 dolara mal oldu



TRT’den yapılan açıklamada, söz konusu canlı yayının maliyeti hakkında yapılan yorumlar “yalan ve art niyetli” olarak nitelendirilerek, programın maliyetine ilişkin de şu bilgiler verildi:



“TRT kaynakların son derece verimli ve etkin kullanır. Avrupa Yayın Birliği ile olan anlaşmalarının kendisine getirdiği avantaj ile TRT bu yayını sadece 6 bin 410 dolara mal etmiştir. Bu ücretin 3 bin 710 doları Kanada’daki yerel uyduya, 2 bin 700 doları ise uluslar arası yayını sağlayan uyduya verildi. Avrupa Yayın Birliği (EBU) ile olan anlaşmalarımız çerçevesinde yapılan yayında yukarıda zikredilen ücretin haricinde yayına katılan Tuncay Güney’e kesinlikle bir ödeme yapılmamıştır. Kıtalararası bir yanını yurt için bir yayından daha ucuza mal eden TRT, yayıncılık rekabetinde geri kalan kuruluşlar tarafından çok abartılı yanlış rakamlarla eleştirilmektedir.“