TRT'den kameraman adayına ilginç soru!

CHP'li Kart, TRT'de işe alınacak bir kişiye 'Eba Müslümi Horasani'yi tanıyor musunuz' sorusunun yöneltildiğini iddia etti.



CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, "kadrolu personelini çalıştırmayan TRT'nin, halkın parasını, yandaş şirketlere ve yandaş medya çalışanlarına aktardığını" iddia ederek, "Genel Müdür (İbrahim Şahin) döneminde TRT'ye, 768 eleman alındı" dedi.



Kart, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, TRT'ye yönelik iddialarda bulundu.



TRT'nin, "AKP'nin ideolojik aygıtı ve borazanı haline geldiğini" iddia eden Kart, TRT ile ilgili yasal düzenlemeden sonra 994 çalışanın emekli olduğunu, tüm yöneticilerin maaşlarının dondurularak araştırmacı kadrosuna atandığını, TRT'de şu anda 240 araştırmacının bulunduğunu söyledi.



Kart, "Genel Müdür döneminde 8 Nisan 2009 tarihi itibariyle TRT'ye alınan eleman sayısı 768'dir. Daha önce sözleşmeli olup, kadroya geçirilenleri, bu sayıdan düşürüyoruz" dedi.



"Akraba ve hemşehri kadrolaşması" dışında, çeşitli bakanlık ve kurumlardan 82 kişinin TRT'ye naklen geçiş yaptığını öne süren Kart, sözleşmeli personel adı altında "yandaş medya kadrolaşmasına" da gidildiğini savundu.



İnternet yayınında çalıştırılmak üzere 10 ayrı dil için personel almak üzere sınav açıldığını ifade eden Kart, ancak ilgili dili bilmeyen, kurum personeli olmayanların sınavda jürilik yaptığını, sınav sonucunda ilgili dili ve Türkçe'yi iyi düzeyde bilmeyenlerin TRT'ye alındığını öne sürdü.



Kart, kamera asistanı olarak çalışmaya başlayan bir kişiye "Eba Müslümi'nin manası nedir? Eba Müslümi Horasani'yi tanıyor musunuz?" diye sorulduğunu iddia etti.



16 ayda 800 personel



Genel Müdür İbrahim Şahin'in iki çaycısının dahi kurum dışından getirildiğini ifade eden Kart, TRT'ye 16 ayda yaklaşık 800 personel alan Genel Müdürlüğün, diğer yandan bir ajanstan yurt içi ve yurt dışında haber, program hizmeti alımı için 10 milyon dolardan fazla bedelle sözleşme imzaladığını kaydetti.



"Kadrolu personelini çalıştırmayan TRT, halkın parasını, yandaş şirketlere ve yandaş medya çalışanlarına aktarmakta" diyen Kart, TRT bünyesinde bir ülkenin kurumlarının nasıl çökertildiğinin, kamu kaynaklarının nasıl talan edildiğinin, bir kurumun nasıl işlevini kaybettiğinin görüldüğünü söyledi.



Eba Müslimi Horasanî kimdir?



8. yüzyılda Arap Dünyası’ndaki toplumsal bölünmelerden yararlanarak Emeviler’e karşı bir ayaklanma başlatan Eba Müslimi Horasanî, son Emevi halifesi II. Mervan’ı yenilgiye uğratarak Ebü’l Abbas’ın Abbâsi halifesi seçilmesini sağlayan savaşın komutanıdır..