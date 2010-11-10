TRT’den hangi gazeteci ne kadar maaş alıyor?

T24- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, soru önergesine verdiği cevap, TRT’de programa çıkan gazetecilerin bölüm başına ne kadar para kazandığını ortaya koydu... İşte belgesiyle program başına brüt / net maaşlar:













Soru önergesine cevap için TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin imzasıyla gönderilen yazıda, Politik Açılım, Herkes İçin Adalet, Yüz Yüze, Küresel Nabız, Çıkış Yolu, Kuşak Farkı, Sinerji, Gündeme Dair, Enine Boyuna, Sensiz olmaz Olur Mu? ve Ezberbozan programlarının iç yapım, Gazeteci Gözüyle adlı programın ise Kurum dışı yapım olduğu belirtildi.



Yazıda ayrıca, "Kamu hizmeti yapan bütün yayın kurumlarında olduğu gibi TRT’nin de yayınlarının tamamının kendi yapımlarından oluşması mümkün değildir. Programlarda yer verilen gazetecilerin seçiminde programın niteliği ve sunucunun tanınır olmasının programa katkısı gibi hususlar göz önünde bulundurulmaktadır" ifadesine yer verildi.



Soru önergesine verilen cevaba göre bölüm başına gazetecilerin aldığı brüt ücretler şöyle:





Fehmi Koru, Derya Sazak, Fuat Keyman, Mustafa Erdoğan (2500 TL), Taha Özhan (2000 TL), İbrahim Kalın (1250 TL), Oral Çalışlar, Reşat Çalışlar 1850 TL, Bahar Feyzan (1850 TL), Mete Çubukçu (1250 TL), Ekrem Dumanlı (1475 TL) Ergun Babahan (3200 TL), Emre Aköz, Mümtaz Türköne (1250 TL), Önder Aytaç (1500 TL), Taha Akyol 3000 TL, Mehmet Barlas 1300, Mustafa Akyol, Ümit Zileli Beril Dedeoğlu, Deniz Ülke Arıboğan, Ferhat Kentel (net 1000 TL).



(Milliyet gazetesinin haberi)



