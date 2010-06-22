TRT'den 'Gandi Kemal' savunması

T24- Daha önceki açıklamalarında TRT'yi hükümetin yayın organı olmakla eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sefer kendisi hedef oldu. TRT'nin dergisi Tele VİZYON Kılıçdaroğlu'nun geçmişi hakkında iddialarda bulundu. TRT Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ize "TRT-Vizyon'dan Gandi'ye ağır yorum" başlıklı haberle "yalan ve yanlış" yorumlarla TRT hakkında kamuoyuna yanlış bilgi verdiği belirtildi.

Akşam gazetesinden Taşkın Su'nun haberine göre TRT, 'TRT'yi hiç izlemeyin, TRT diye bir kurum yok, onun adı biliyorsunuz Tayyip Radyo Televizyon' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, kurumun yayını olan 'Vizyon' dergisinde yerden yere vurdu. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in kurum adına sahibi olarak göründüğü derginin Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Keten imzalı 'Gandi Kemal: Türk solunun yeni umudu mu?' başlıklı yazıda, Kılıçdaroğlu'nun geçmişi en ince ayrıntıya kadar incelenmiş. İşte, 'Ekranlarda gördüğümüz gülümseyen, sakin yüzün gerisinde ne var? Gelin hep birlikte Gandi Kemal'i tanımaya çalışalım' diye başlayan yazıdan o bölümler:



İSYANKÂR AŞİRET: Kılıçdaroğlu Ailesi, Dersim'de Cebeligiller olarak tanınıyor. Bu sülale, Kureyşan Aşireti'ne bağlı ve Dersim İsyanı'na katılmış.



DEDESİ EŞKIYAYDI: Kemal Kılıçdaroğlu, büyük dedesinin eşkıya olduğunu gizlemiyor. Hatta 1966 yılına kadar Karabulut olan soyadlarını, babası Kamer Bey'in Kılıçdaroğlu olarak değiştirmesinde de bu geçmişi etkili olmuş.



'İNEK' OLARAK BİLİNİR: Okulda 'inek' olarak bilinen Kılıçdaroğlu, öğretmenleri tarafından da çok sevilen ve güvenilen bir kişiydi. Bazı öğretmenler sınav sorularını ona hazırlatırdı. Ne kadar 'inek' bir öğrenci olduğunun en önemli kanıtı ise, devam mecburiyeti olmayan okula, dört yıl boyunca sadece iki gün gitmemiş olmasıdır herhalde.



ALEVİ-KÜRTÇÜ-PKK'LI OLUŞUM: SSK ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü yaptığı sırada akrabalarını işe aldırdığı; SSK'yı 4.5 trilyon zarara uğrattığı; SSK ihalelerini kendi akrabalarına verdirdiği iddiaları her zaman gündeme geliyor. Ama Kılıçdaroğlu için en ilginç iddia, Batı Çalışma Grubu raporlarında yer alıyor olması. SSK Genel Müdürü olduğu dönemde bu BÇG raporlarına giren Kılıçdaroğlu için, Alevi-Kürtçü-PKK'lı oluşum tanımlamaları yapılıyor. Ama BÇG'nin pek çok kişiyi takip edip fişlediği de biliniyor.



TRT'DEN SAVUNMA

TRT Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "TRT-Vizyon'dan Gandi'ye ağır yorum" başlıklı haberin, "yalan ve yanlış" yorumlarla TRT hakkında kamuoyuna yanlış bilgi verdiği belirtildi.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında çıkan "TRT-Vizyon'dan Gandi'ye ağır yorum" başlıklı haberin, "yalan ve yanlış" yorumlarla TRT kurumu hakkında kamuoyuna yanlış bilgi verildiği belirtildi.

TRT'nin hiçbir siyasetçiyi övmediği gibi hiçbir siyasetçiyi de kötülemediği savunulan açıklamada, "Tarafsızlığını Anayasamızdan alan bir kurumu, yalan, yanlış bilgilerle kötülemek ancak bir kötü niyet ifadesidir" denildi.

TRT'nin yayınladığı ve bayilerde ücret karşılığında satılan, TRT Vizyon Dergisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayat hikayesinin, beş sayfa olarak yayınlandığı ve hiçbir şekilde kendisini kötüleyen bir tek satıra yer verilmediği belirtilen açıklamada, beş sayfalık bir haberden, birkaç satırı cımbızla seçip, ard niyetli yorum yapan bazı basın-yayın organlarının, kamuoyunu kendi kötü niyetleriyle yanıltmak istendiği ileri sürüldü.

Açıklamada, Vizyon Dergisi'nde yayınlanan haberin çok açık olduğu ifade edilerek, niyeti kötü olmayan herkesin, bu haberde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kötülenmediğini, bilakis övüldüğünü anlayacakları kaydedildi.

TRT açıklamasında, Kılıçdaroğlu'nun hemen her programının TRT'den canlı yayınlandığına işaret edilerek, "TRT'nin HD yayın haklarını alamayan bazı grupların, TRT aleyhine haber yaparken, kamu vizdanına da dikkat etmeleri gerekiyor. Zira TRT'nin gerek görsel yayınlarındaki, gerekse yazılı yayınlarındaki tarafsızlığı ortadır. Bu yayınları karalamak ancak iftira yöntemiyle olur" denildi.