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TRT’den Eurovision’a sansür

'Türkiye Eurovision’a katılmıyor, reyting almayacağını düşündük. Bu yüzden böyle bir karar aldık'

14 Mayıs 2013 15:19

Türkiye’nin İsveç’te yapılacak, “58. Eurovision Şarkı Yarışması”na katılmayacağının açıklanmasının ardından TRT, bu yıl Eurovision yarı finalini ve finalini yayınlamama kararı aldı.

TRT’nin yaptığı açıklamaya göre EBU’nun ”ayrıcalıklı” üyeleri Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya’nın son yıllarda elde ettiği ”başarısız sonuçlar” dolayısıyla geçen yıl yarışma için izleyici oylarının etkisinin yüzde 50′ye indirildiği, bu ülkelerin yarı final elemelerine katılmadan doğrudan finalde yarıştıkları belirtilerek, bunun haksızlık yarattığı ifade edilmişti ve Türkiye 58. Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmama kararı almıştı.

TRT bu yıl sürpriz bir karara imza atarak yayın haklarını elinde bulundurduğu yarışmayı yayınlamamaya karar verdi. Yarışma, TRT 1′in yayın akışında da yer almadı.


'Reyting almaz'



Sozcu.com.tr'den Deniz Ayhan'ın görüştüğü TRT yetkilileri, yayınlamama kararının reyting ile ilgili olduğunu belirterek, “Türkiye Eurovision’a katılmıyor, reyting almayacağını düşündük. Bu yüzden böyle bir karar aldık” dedi.

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