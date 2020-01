TRT'den Eurovision sürprizi!

T24 - Azerbaycan'da gerçekleştirilecek Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi Can Bonomo'nun temsil edeceği iddia edildi. TRT'nin ise resmi açıklamayı 19.00'da yapması bekleniyor.







Dünden bugüne Eurovısıon'da Türkiye



TRT'nin uzun tartışmaların ardından Eurovision'da Türkiye'yi Can Bonomo'nun temsil etmesine karar verdiği iddia edildi. Daha önce Eurovision için Kıraç, Atiye, Sıla ve Hande Yener'in adı geçmişti.





Can Bonomo kimdir?



İzmirli Can Bonomo, müziğe 8 yaşında gitar çalarak başladı. Ortaokul ve lise boyunca sürdürdüğü müzik çalışmalarına İstanbul’da devam etti. 17 yaşında İstanbul semalarına açılmaya karar veren Bonomo, müzik dünyasına ses prodüksiyonculuğu yaparak atıldı. Bilgi Üniversitesi’nde Sinema-Televizyon Bölümü’nde okudu. Üniversite yıllarında Radyo Klas, Number One FM ve Radio N101’de radyoculuk yaptı. Daha sonra, televizyona geçerek Number One TV ve MTV’de televizyon programları hazırladı. Televizyonculuk kariyeri süresince çeşitli reklamlarda rol aldı.





Aldığı Ödüller;



- 8. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri 2011 'En İyi ÇıkışYapan Sanatçı'

- 38. Altın Kelebek Televizyon Ödülleri 2011 'En İyi ÇıkışYapan Solist'