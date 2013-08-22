TRT’den bir 'Gezi' ayrılığı daha mı?

Çağnur Öztürk

Öncelikle bugün oyuncu Özge Borak’ın tweetini görünce evet TRT1’de yayınlanan sit-comu “Bir Yastıkta” da kaldırılmış dedim, sonuç olarak ilk ağızdan kesin bilgi ama öyle bir dönemdeyiz ki akşam attığı tweeti ise aşağıdaki gibi oldu.

Borak’ın paylaştığı tweet TRT koordinatörü Bülent Ata’ya ait. Ve başrol oyuncularına da açıklanmayan bir durum olduğu anlaşılıyor maalesef.

Özge Borak ‏@borakozge13 sa

Soruyorsunuz devam etmiyor mu diye ama maalesef 'Bir Yastıkta' dizisi bitti, yayından kaldırıldı. Yeni işlerden haberdar ederim. Sevgiler..

Böyle olunca aklıma hemen Leyla ile Mecnun geliyor en yakın örnek olarak. Ama bu kez TRT, diziyi komple kaldırmak yerine başrol oyuncuları ve castta değişiklik yapıyormuş. Tesadüfe bakın ki bu oyuncular da Gezi’de bulunmuş isimlerdi.

Sinema Emekçileri Sendikası Sine-Sen, Şişli’den Gezi Parkı’na yürümüştü. Oyuncular sloganlarla yürüyüşe katılmışlardı. O gün birçok sette repo verildi. (repo: set dilinde tatil) ve o yürüyüşte Bir Yastıkta’nın sadece oyuncuları değil, set emekçileri, ve başka yapımların emekçileri ve oyuncuları da bulunuyordu.

Çok merak ediyorum acaba TRT’nin bu kez açıklaması ne olacak? Çünkü ortada dizi kaldırılması değil, oyuncu değişikliği var. Kaldı ki bir dizi tutmuyorsa önce senaryoya bakmamız gerekiyor, faturaları oyunculara kesmeden. Karar, Gezi’den ötürü ise diyecek söz yok?!