TRT'den Anadolu Ajansı'na: Bu fotoğrafı nasıl yayınlarsınız!

T24 - Anadolu Ajansı'nın (AA) çektiği bu fotoğraf, AA ile TRT'nin arasını açtı. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le diz çökmüş halde sohbet ederken çekilen fotoğrafı, ajansın sözleşmesini iptal ettirdi.





TRT ile AA arasında geçen günlerde AA'nın 1 Şubat'ta Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Erdal Tercan'ın and içme töreninde çektiği ve servis ettiği bir fotoğraf yüzünden ipler koptu.

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in iki bakanın önünde diz çökerek sohbet ettiği andaki fotoğrafının gazetelerde yayımlanması TRT ile fotoğrafı servis eden Anadolu Ajansı'nı (AA) karşı karşıya getirdi. TRT yetkilileri AA yönetimine "Bugünden itibaren bize haber, fotoğraf servisi yapmayın" dedi.

TRT Haber Merkezi çalışanlarına da "Anadolu Ajansı ile sözleşme sona ermiştir. Bundan sonra hiçbir şekilde haber ve görüntüleri kullanılmayacaktır. Arşivden kullanılması gerektiğinde logosu kapatılarak verilecektir" denildi.



AA ile sözleşme yenilenmedi



TRT yetkililerinin AA yöneticilerine "haber ve fotoğraf geçmeyin" uyarısına rağmen AA yönetimi "sözleşmemiz devam ediyor" gerekçesini gösterip servisini sürdürdü. Anadolu Ajansı Genel Müdürü Hilmi Bengi de, sorunu aşabilmek için önceki gün yetkililerle görüştü ve sözleşmenin yenilenmesi gerektiğini belirtti.





