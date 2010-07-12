TRT'den Alex'in şarkısına ambargo

T24- 1980'li yıllarda Hayko'nun çekinmeden Ermenice söylediği 'Acıyla Dolu' diğer adıyla 'Buruk Acı' şarkısını albümüne koyan Hayko'nun oğlu Alex'in karşısına TRT çıktı
Taverna krallarından Hayko’nun oğlu Alex’in Ermenice şarkısı TRT tarafından yasaklandı. Vatan’ın haberine göre TRT, Alex’in ‘İz’ isimli albümünde Ermenice söylediği şarkıyı sakıncalı buldu. Türkçesi ‘Acıyla Dolu’ olan şarkının TRT kanallarından yayınlanmasına izin verilmedi.
Türk sinemasının önemli isimlerinden Türkan Şoray
’ın ‘Buruk Acı’ olarak sözlerini yazdığı şarkı 1980’li yıllarda Alex’in babası ünlü taverna kralı Hayko tarafından Ermenice yazılmış ve
söylenmişti. Hayko’nun oğlu Alex yeni albümü için Ermeni
Çocuk Korosu ile
şarkıyı tekrar Ermenice okudu. Orijinal haline sadık kalınarak babası Hayko tarafından yeniden yazılan şarkıyı TRt Denetleme Kurulu
’nun neden göstermeden yasaklaması genç şarkıyı oldukça şaşırttı.
Alex, ‘Ben herhangi bir art
niyet ya da politik mesajlar içermeden bu şarkıyı hazırlamıştım. Babamın sözlerini yazdığı şarkıyı çocuk korosu ile stüdyoda söylerken çok duygusal anlar yaşadım. Şarkının Ermenice sözleri tamamiyle aşkı anlatıyor. Yasaklamak çözüm değil, bence halkın tercihine bırakmak lazım. Zaten halk en güzel
yasağı o şarkıyı ve sanatçıyı dinlemeyerek veriyor” diye konuştu.
Ermenice ‘Vıştov Letzun’ (Acıyla dolu) olan şarkının Türkçe sözleri; Acıyla dolu Seni görür görmez yüreğim sevgiyle doldu Eski
günleri hatırladım Gözlerim yaşla doldu Ömrüm böyle geçti Acı dolu hatıralarla Hangi kapıyı çalsam Her yer acı ile dolu Tüm kalbimle seni gerçekten sevdim Sen beni aldattın Başkalarının yanına gittin Biliyorsun sevgilim Bir gün gülmedim Senin yolunu gözümde yaşlarla bekledim